Do chodcov v Nemecku vrazilo auto, hlásia mŕtvych a zranených

Dvaja ľudia zomreli a najmenej desať utrpelo zranenia v nemeckom meste Trier, kde do chodcov na pešej zóne v utorok popoludní vrazilo auto. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na tamojšiu políciu s tým, že vodič automobilu bol zadržaný.

