ExxonMobil zruší tisíce pracovných miest po celom svete

Americký ropný koncern ExxonMobil v pondelok (30. 11.) po zatvorení akciového trhu v New Yorku oznámil, že odpíše až 20 miliárd USD (16,69 miliardy eur) z hodnoty aktív. Tiež zruší tisíce pracovných miest ako súčasť programu úspor, ktorý mu má pomôcť zvládnuť dôsledky pandémie nového koronavírusu.

Do konca roku 2021 by mal klesnúť počet pracovníkov koncernu na celom svete o 15 %, uviedla spoločnosť. Na konci roku 2019 mal Exxon približne 88.000 zamestnancov vrátane nezávislých pracovníkov. To znamená, že pravdepodobne zruší viac ako 10.000 pracovných miest.

ExxonMobil zároveň odhaduje, že v súčasnom 4. štvrťroku zaknihuje odpisy v rozsahu 17 až 20 miliárd USD. Koncern pre nízke ceny ropy v dôsledku pandémie vykázal v uplynulých troch kvartáloch straty a znížil kapitálové výdavky.

Koncern plánuje tiež odpredať menej strategické aktíva v závislosti od trhových podmienok, aby získal hotovosť a zvládol budúce cenové cykly komodít, uviedol riaditeľ Darren Woods. Tieto kroky názorne ukazujú, ako pokles v celom priemysle zasiahol spoločnosť ExxonMobil.

Koncern plánuje v roku 2021 znížiť kapitálový rozpočet na 16 až 19 miliárd USD z očakávaných tohoročných 23 miliárd USD.