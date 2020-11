RÚVZ upozorňuje na výrazný nárast prípadov COVID-19 v tomto kraji

Bratislavský regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) realizuje epidemiologické vyšetrovanie pozitívnych osôb a ich kontaktov. V Bratislavskom kraji pribudlo v pondelok 50 prípadov a deň predtým 234. Informuje o tom na sociálnej sieti.

„Nedeľný zvýšený výskyt pozitívnych prípadov metódou PCR testov (234) v Bratislavskom kraji je hypoteticky možné dať do súvislosti so štatistickým výkyvom z predchádzajúceho dňa, keď bolo nahlásených enormne málo prípadov v Bratislavskom kraji (43),“ uvádza RÚVZ. Doplnil, že to môže súvisieť aj so zvýšeným pohybom obyvateľov, čo bolo aj oficiálne prezentované dátami Inštitútu zdravotníckych analýz pri ministerstve zdravotníctva.

Podľa RÚVZ je možné, že sa po ukončení epidemiologického vyšetrovania zistí nejaká skutočnosť, ktorá by poukazovala na možnú príčinu nárastu počtu pozitívnych.