Doležal priblížil ceny diaľničných známok od januára 2021

Ceny elektronických diaľničných známok sa od januára 2021 pre vodičov nezvýšia. Uviedol to v Rádiu Expres minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (Sme rodina). Za ročnú, 365-dňovú známku tak motoristi zaplatia 50 eur, za mesačnú 14 eur a za 10-dňovú 10 eur.

„Nezvýšia sa, napriek tomu, že by si diaľničné známky navŕšenie zaslúžili, pretože sa ich ceny nezvyšovali 10 rokov. Nemôžeme sa tváriť, že sa neotvárali nové diaľničné úseky a že nerástli ceny tovarov a služieb. Neviem si však predstaviť v tejto ťažkej dobe zvyšovať náklady pre našich občanov,“ povedal Doležal.

Ak by sa aj zvýšili ceny diaľničných známok napríklad o 10 %, na 55 eur, tak by to na výnosoch podľa ministra znamenalo pre Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) 5 miliónov eur. „To reálne nič nerieši,“ dodal minister dopravy a výstavby SR.