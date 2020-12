Originálny filmový tvorca Woody Allen má 85 rokov

Na konte má viac ako 50 filmov, štyri Oscary, dva Zlaté glóbusy, Čestnú Zlatú palmu z Cannes, Zlatého leva z benátskeho filmového festivalu či Zlatého a Strieborného medveďa z Berlína. V utorok 1. decembra bude mať americký režisér, scenárista, herec, spisovateľ a jazzový klarinetista Woody Allen 85 rokov.

Legendárny režisér začínal ako autor vtipov pre denník New York Post a vystúpení stand-up komikov. Intelektuálny humor okorenený sarkazmom, iróniou či sebairóniou sa stal poznávacím znamením aj jeho filmov, poviedok a vyhlásení pre médiá.

„Nechcem dosiahnuť nesmrteľnosť svojím dielom, ale tým, že nezomriem.“ To je iba jeden z mnohých výrokov Woody Allena, v ktorého autorských filmoch sa riešia tie najzložitejšie problémy ľudstva (sveta) - medziľudské vzťahy vo všetkých ich podobách.

Jeho originálny zmysel pre humor charakteristický „smutným vtipom“ dokumentujú filmy s romantickým či tragikomickým nádychom ako napríklad Annie Hall (1977), Manhattan (1979), Hana a jej sestry (1986), Zločiny a poklesky (1989), Manželia a manželky (1992), Match Point - Hra osudu (2005), Užívaj si, ako sa len dá! (2009), Poznáš muža svojich snov (2010), alebo Jasmínine slzy (2013).

Woody Allen, rodným menom Allen Stewart Konigsberg, sa narodil 1. decembra 1935 v New Yorku. Vyrastal v newyorskom Brooklyne, kde sa do sveta filmu osudovo zamiloval už v ranom veku, keď sa jeho druhým domovom stalo kino. Pre nadpriemerné IQ navštevoval školu pre mimoriadne nadané deti, ale nedosahoval výsledky, ktoré sa od neho očakávali. Venoval sa viac kinu, ale aj športu a v neposlednom rade klarinetu. Po krátkom štúdiu na univerzite v New Yorku sa zamestnal v americkej televíznej sieti NBC ako scenárista. Popri tom sa snažil presadiť ako tvorca vtipných gagov pre komikov, ktorí vystupovali v nočných kluboch.

Jeho prvým filmovým počinom, hereckým a scenáristickým, bola komédia What's New, Pussycat (Čo je nové, mačička, r. Clive Donner, Richard Talmadge, 1965), kde si zahral po boku takých známych hercov ako boli Peter Sellers, Peter O'Toole, Richard Burton či Romy Schneiderová. Režijným debutom Woodyho Allena potom bola kriminálna groteska Take the Money and Run (Zober prachy a zmizni, 1969). K nej napísal aj scenár a zhostil sa hlavnej úlohy. Tento trojnásobný autorský podiel na filme sa uňho stal takmer vždy pravidlom.

Originálny filmový rukopis nezávislý na hollywoodskych komerčných pravidlách predstavil v roku 1971 v politickej satire Bananas (Banány). „Sexuálnu revolúciu“ si zobral na mušku v poviedkovej snímke Everything You Always Wanted to Know About Sex *But Were Afraid to Ask (Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o sexe, ale báli ste sa opýtať, 1972). Paródiou na napoleonské vojny bol zasa film Love and Death (Láska a smrť, 1975). Prívlastkom „geniálna“ označujú filmoví kritici sci-fi grotesku Sleeper (Spáč, 1973).

V 70. rokoch však Woody Allen aj „zvážnel“. Prejavilo sa to v romantickej komédii Annie Hall (1977), za ktorú získal dvoch Oscarov za najlepšiu réžiu a najlepší scenár a Diane Keatonová dostala Oscara za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe. Na tento „neobyčajný film o obyčajných veciach“ nadviazal lyrickou čiernobielou dnes už ikonickou snímkou Manhattan (1979), ktorá je okrem iného aj jeho vyznaním mestu New York.

Okrem Keatonovej sa Allenovou múzou a neskôr aj partnerkou stala herečka Mia Farrowová, ktorá si zahrala v jeho trinástich filmoch ako napríklad A Midsummer Night's Sex Comedy (Sex noci svätojánskej, 1982), či The Purple Rose of Cairo (Purpurová ruža z Káhiry, 1985) - za scenár k tejto snímke získal Woody Allen Zlatý glóbus.

Ďalší film Hannah and Her Sisters (Hana a jej sestry, 1986) vyniesol Allenovi v poradí tretieho Oscara - takisto za najlepší filmový scenár. Nasledovali snímky September (1987), Alice (1990), alebo Husbands and Wives (Manželia a manželky, 1992).

S herečkou mal tri dcéry, jednu vlastnú, dve adoptované. Na začiatku 90. rokov minulého storočia režisér šokoval verejnosť vzťahom so svojou o 35 rokov mladšou adoptívnou dcérou Soon-Yi Previn, s ktorou žije dodnes.

Z bohatej filmografie svojského tvorcu stoja za zmienku aj ďalšie filmy Mighty Aphrodite (Mocná Afrodité, 1995), Everyone Says I Love You (Všetci hovoria: Milujem ťa, 1996), Celebrity (1998), Sweet and Lowdown (Sladký ničomník, 1999), alebo Small Time Crooks (Darebáčkovia, 2000).

Aj v novom tisícročí Allen rok čo rok nakrúcal filmy, v ktorých dostávala šancu aj mladšia generácia hercov, napríklad Scarlett Johanssonová. Patria medzi ne napríklad snímky Im Bann des Jade Skorpions (Prekliatie žltozeleného škorpióna, 2001), Match Point (Hra osudu, 2005), Scoop (Sólokapor, 2006), Vicky Cristina Barcelona (2008), či Midnight in Paris (Polnoc v Paríži, 2011). Film o ľudskom návyku idealizovať si minulosť podmanivo zobrazil bohémsky život v Paríži 30. rokov 20. storočia a Woody Allen bol za jeho scenár opäť ocenený Oscarom aj Zlatým Glóbusom.

V posledných rokoch nakrútil Allen snímky Blue Jasmine (Jasmínine slzy, 2013), Irrational Man (Iracionálny muž, 2015), Café Society (2016), Wonder Wheel (Koleso zázrakov, 2017), a tiež A Rainy Day in New York (Daždivý deň v New Yorku, 2019). V roku 2020 dokončil Woody Allen svoj najnovší film Rifkin's Festival.