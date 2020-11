Najväčšie chyby, ktoré robíme pri domácom strihaní vlasov

Po mesiacoch obmedzení súvisiacich so šírením nového koronavírusu sa konečne otvárajú kaderníctva a kozmetické salóny. Ženy, ktoré svoje kadere niekoľko mesiacov nechtiac zanedbávali, sa tak húfne hrnú za profesionálmi, ktorí musia krotiť to, čo za ten čas napáchali.

Redaktorka britského magazínu The Sun sa vybrala do renomovaného londýnskeho salónu Salon64, ktorý už obsluhoval mnoho britských celebrít. V snahe zistiť, ako svojim vlasom pri domácej starostlivosti škodíme, publikovala článok, v ktorom okrem iného spomína, že na vlasy by sme aspoň raz za týždeň mali aplikovať masku.

„Používate masku?“ pýtal sa jej kaderník Bradley. „Aspoň raz za týždeň by ste ju mali aplikovať. Je to podobné ako opaľovanie bez ochranného faktoru – neriskovali by ste to.“

Bradley ďalej spresnil, že na farbené vlasy je lepšia maska s krémovou konzistenciou, nie pena. Najlepšie výsledky dosiahnete pri aplikácii na suché vlasy. Masku stačí nechať pôsobiť aspoň hodinu (alebo cez noc), a potom ju zmyť.

Kaderníkov často trápia podomácky ostrihané vlasy. Problém ani tak nie je v samotnom neodbornom strihaní, ako skôr v technike a nástrojoch.

Majiteľ salónu Ricky približuje, že pri strihaní vlasov mnohí zabúdajú na namočenie vlasov, ktoré by mu malo predchádzať. „Ak si doma sami podstrihávate vlasy, môže sa stať, že konce budú vyzerať príliš zarovnane a ako keby ste ich strihali kuchynskými nožnicami (čo je asi aj pravda).“

Pri strihaní vlasov treba postupovať v malých sekciách, nožnice by mali smerovať oproti vlasu; Foto: t.max/Shutterstock.com

Najčastejšie sa s týmto problémom stretávajú ľudia s hrubou a rovnou štruktúrou vlasu. Riešením je strihať vlasy namočené, a zastrihávať smerom oproti vlasu, nie kolmo naň. Strihať by ste podľa Rickyho mali len malé sekcie vlasov naraz.

Neskúsenosť s profesionálnym strihaním vlasov sa pravdepodobne najvýraznejšie prejaví na ofine. Ak si ju však potrebujete pristrihnúť, pamätajte hlavne na to, že menej je niekedy viac.

„Pokúste sa nepresunúť ofinu z jej prirodzenej polohy. To znamená, že by ste si mali učesať ofinu do stavu, v akom ju bežne nosíte, a takto strihať,“ hovorí kaderník. Zároveň dodáva, že pri všetkých domácich vlasových úpravách sa kľúč skrýva v dostatku času a dôslednosti.