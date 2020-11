EÚ sa po ére Donalda Trumpa chystá na nové spojenectvo s USA, píše Financial Times

Európska únia sa snaží nadviazať nové spojenectvo so Spojenými štátmi, ktoré by malo ukončiť napätie z prezidentskej éry Donalda Trumpa a úspešnejšie čeliť výzvam zo strany Číny. Uviedla tlačová agentúra Reuters s odkazom na nedeľňajší článok v britskom denníku Financial Times (FT).

Podľa Financial Times nový plán pripravovaný EÚ navrhuje obnoviť väzby medzi s USA na spoločných frontoch - od regulácie digitálnej sféry až po boj proti pandémii COVID-19. „Ako otvorené demokratické spoločnosti a trhové ekonomiky sa EÚ a USA zhodujú na strategickej výzve, ktorú predstavuje rastúca medzinárodná asertivita Číny, aj keď sa nie vždy zhodnú na tom, ako sa k nej najlepšie postaviť,“ citujú britské noviny z textu pripravovaného európskeho plánu.

Vzťahy medzi USA a EÚ boli počas Trumpovej administratívy napäté a neraz sa hovorilo o možnej obchodnej vojne. Začiatkom novembra EÚ uvalila clá na dovoz tovarov z USA až do výšky štyroch miliárd dolárov ako odvetu za americké dotácie pre spoločnosť Boeing. Predstavitelia EÚ sa však netaja nádejou v zlepšenie dvojstranných obchodných vzťahov po očakávanej inaugurácii Joea Bidena v januári budúceho roka.

Vedúci predstavitelia inštitúcií EÚ a väčšina lídrov členských štátov EÚ už Bidenovi zablahoželali k zvoleniu a pripravujú sa na budúcoročné spoločné stretnutie.

Dokument, o ktorom sa zmienil denník Financial Times, bude predmetom diskusií decembrového videosummitu EÚ (10. - 11. decembra). Jeho podstatou je spustenie nového transatlantického programu počas summitu EÚ - USA, ktorý sa uskutoční v prvej polovici budúceho roka.