Česko v prípade potreby ponúkne lôžka zahraničným pacientom

V dôsledku priaznivého vývoja a klesajúceho počtu hospitalizovaných pacientov s koronavírusovým ochorením COVID-19 môže Česko v prípade potreby prijať do nemocníc pacientov z iných štátov, kde je situácia vážna. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol minister zdravotníctva ČR Jan Blatný, informoval spravodajský portál Novinky.cz.

„V prípade, že by niektorá z iných krajín požiadala o pomoc, tak naše nemocnice sú v súčasnosti schopné ponúknuť pomoc zahraničným pacientom, a to vrátane tých, ktorí si vyžadujú pľúcnu ventiláciu či mimotelový obeh,“ uviedol minister.

Blatný zároveň upozornil, že postupná obnova štandardnej zdravotnej starostlivosti, ktorá musela byť pre obavy z veľkých počtov pacientov znížená, nebude ohrozená. Ponúkané lôžka totiž budú patriť medzi rezervné lôžka pre pacientov s ochorením COVID-19, ktoré si štát musí ponechať pre prípadné zhoršenie situácie.

Zahraniční pacienti by podľa predbežných plánov mali v prípade potreby zamieriť do dvoch vybraných nemocníc, a to do Fakultnej nemocnice v pražskom Motole a Fakultnej nemocnice Brno. „Sme schopní pojať desiatky týchto pacientov,“ spresnil Blatný.

V Česku sa podľa portálu Novinky.cz nenapĺňajú „superizikové scenáre“. Klesajú denné počty novonakazených aj hospitalizovaných, avšak deje sa to pomalšie, než si vláda praje. Na covidových lôžkach v nemocniciach v súčasnosti leží zhruba 5000 pacientov, z toho na jednotkách intenzívnej starostlivosti ich je asi 800. V posledných dňoch napríklad zdravotníctvo kolabuje pre vysoké čísla pacientov s ochorením COVID-19 v Poľsku. Dobre na tom nie je ani napríklad Švajčiarsko, dodali Novinky.cz.