Na Slovensko dorazí snehová nádielka. Tešiť sa môžu najmä dve časti krajiny

V neskorých večerných hodinách a počas noci z piatka na sobotu na Slovensko dorazí studený front, ktorý rozrazí prebiehajúcu inverziu a na niektorých miestach sa prejaví zrážkami. Informuje o tom portál Imeteo s tým, že rozsnežiť by sa malo najmä na severe a východe krajiny.

V nižších polohách sa môžu vyskytnúť aj kvapalné zrážky, ktoré môžu lokálne spôsobiť silnú poľadovicu. Počas noci by sa však hranica sneženia mala znížiť, a sneh tak navštívi aj nižšie položené územia. Na krajnom severe by mohlo napadnúť do 5 centimetrov snehu, inde sa očakáva okolo 1-3 centimetrov.

O snežení hovorí aj predpoveď Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), podľa ktorej v noci možno očakávať sneženie a snehové prehánky, nižšie dážď. Teplota by mala dosiahnuť 1 až -4 stupne Celzia.

Sneženie by podľa SHMÚ mohlo na východe a severe pretrvať aj počas soboty (28.11.), rovnako sa na nižšie položených miestach môžu vyskytnúť tekuté zrážky. Teploty sa budú pohybovať v rozmedzí od -4 po 6 stupňov.

SHMÚ v tejto súvislosti vydal výstrahu 1. stupňa pred poľadovicou, ktorá by sa v sobotu mala vyskytnúť vo všetkých krajoch s výnimkou Prešovského.