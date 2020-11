Tento populárny nápoj dokáže bojovať proti cukrovke 2. typu

Cukrovke sa dá predchádzať predovšetkým správnou stravou a cvičením, no podľa nedávnych zistení existuje nový spôsob boja proti tejto chorobe. Vedci z University of British Columbia naznačujú, že ketónové nápoje, ktoré mnohí užívajú pri cvičení a na stratu hmotnosti, môžu pomôcť ľuďom s cukrovkou udržiavať hladinu glukózy v krvi pod kontrolou.

Jonathan Little, hlavný autor štúdie publikovanej vo vedeckom žurnále The American Journal of Clinical Nutrition, o ketónových nápojoch povedal: “Pretože sú takou novinkou, existuje len veľmi málo výskumov o tom, ako môžu ovplyvňovať metabolizmus, a sme medzi prvými, ktorí sa zaoberajú ich užívaním u nešportovcov.“

Nová zbraň proti cukrovke

Cukrovka 2. typu spôsobuje prudký nárast hladiny glukózy alebo cukru v tele. Tento stav nastáva, keď telo nereaguje na inzulín alebo pankreas nevytvára dostatok inzulínu.

Glukóza je hlavná forma energie, ktorá sa krvou prenáša do všetkých buniek. Ľudia s cukrovkou však kvôli nedostatku inzulínu nedokážu využívať glukózu na energiu, takže nadbytočný cukor zostáva v krvi.

Little povedal: „Je to choroba, ktorá sa v Kanade stáva znepokojivo bežnou a blíži sa k tomu, čo by mnohí považovali za úroveň epidémie. Aj keď sa dá cukrovka typu 2 kontrolovať pomocou liekov alebo injekčného inzulínu, veľa ľudí hľadá možnosti, ktoré nevyžadujú každodenné užívanie tabletiek alebo sú menej invazívne. “

Ketogénna alebo keto diéta spočíva v konzumácii jedál s veľmi nízkym obsahom sacharidov a tukov. Keď je človek na keto diéte, telo produkuje ketóny, ktoré sú zdrojom energie z odbúravania tukov. Ketónové doplnky však prichádzajú s tvrdením, že môžu robiť to isté bez obmedzenia sacharidov.

Keto nápoje môžu pomôcť diabetikom kontrolovať hladinu cukru v krvi

Little povedal: „Existuje stále viac dôkazov o tom, že ketogénna diéta s nízkym obsahom sacharidov je veľmi efektívna pri kontrole hladiny cukru v krvi a dokonca aj pri znižovaní cukrovky 2. typu. Chceli sme vedieť, čo by sa stalo, keby sa umelé ketóny podávali osobám s obezitou a rizikom cukrovky 2. typu, ktoré však nedržali diétu.“

Preto požiadali účastníkov, aby si dali ketónový nápoj nalačno a o pol hodiny neskôr skonzumovali nápoj, ktorý obsahoval 75 gramov cukru. Little vysvetlil:

"Ukázalo sa, že ketónový nápoj akoby účastníkov privádzal do akéhosi pseudoketogénneho stavu, v ktorom boli schopní lepšie kontrolovať hladinu cukru v krvi bez akýchkoľvek zmien v inzulíne. Ukazuje to, že tieto doplnky môžu mať skutočný potenciál ako cenný nástroj pre pacientov s cukrovkou 2. typu. “

Poukázal však na to, že ketónové doplnky nie sú dokonalou liečbou choroby: