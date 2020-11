Briti proti koronavírusu otestujú protizápalový liek

Nemecký minister vnútra Seehofer chce obnoviť deportácie do Sýrie

Nemecko by nemalo predĺžiť platnosť nariadenia, ktoré zakazuje tamojším úradom vykonávať deportácie do Sýrie. Uviedol to v piatok nemecký minister vnútra Horst Seehofer.