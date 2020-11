Mesto Košice eviduje desiatky sťažností na prelety vrtuľníkov, do hry vstúpili advokáti

Desiatky sťažností eviduje mesto Košice v súvislosti s nadmerným hlukom spôsobovaným helikoptérami výcvikového strediska Slovak Training Academy (STA). Problematikou sa zaoberá aj advokátska kancelária, ktorá zastupuje takmer 600 nespokojných obyvateľov.

„Vnímame desiatky sťažností s konkrétnymi trasami a časmi preletov v nočných hodinách. Evidujeme niekoľko videí a oficiálnych sťažností od občanov na nočné prelety a denne sa stretávame s výhradami voči činnosti STA. Sťažnosti sú zo všetkých dotknutých oblastí v blízkom okolí letiska,“ uviedla pre TASR viceprimátorka Lucia Gurbáľová s tým, že nie je plne v kompetencii samosprávy v tejto veci zasiahnuť.

Ako pripomenula, kvôli sťažnostiam absolvovali niekoľko stretnutí so zástupcami spoločnosti. Podľa nej nedošlo k naplneniu sľubov o obmedzení nočných letov a presmerovaní letových trás ďalej od obytných zón. Mesto žiada eliminovanie letov po 22.00 h, ako aj počas sviatkov a dní pracovného pokoja. „V prvom kroku sa mesto na augustovom stretnutí pokúsilo o priateľskú dohodu, aby spoločnosť STA vyšla v ústrety obyvateľom, na ktorom obe strany prisľúbili, že problém budú riešiť. Bohužiaľ v súčasnosti problém stále pretrváva, mesto teda podniklo ďalšie kroky,“ dodala Gurbáľová. Podľa jej slov mesto v najbližších dňoch podá žiadosť o sprístupnenie informácií od dopravného úradu. V súčasnosti tiež zisťuje možnosti a podmienky realizácie hlukovej štúdie.

V roku 2018 v súvislosti s preletmi vrtuľníkov vznikla aj petícia. Jedným z jej iniciátorov bol Jaroslav Čollák. Hovorí, že ako obyvateľ Košíc je tiež dotknutý nadmerným hlukom. Kým v stále otvorenej petícii vystupuje ako fyzická osoba, tentoraz ide o právne zastupovanie. „Počas tohto roka našu advokátsku kanceláriu a mňa ako advokáta začali oslovovať ďalší nespokojní občania, a to s prosbami o efektívnejšie zastupovanie v tejto veci, nakoľko hluk považovali za neúnosný a orgány samosprávy ako aj štátne orgány im žiadne riešenie danej situácie neposkytli,“ uviedol s tým, že bez nároku na odmenu na základe riadnych plnomocenstiev zastupujú takmer 600 obyvateľov. Zabrániť chcú najmä preletom v čase nočného pokoja. Právne kroky budú smerovať rovnako k prevereniu súladnosti zriadenia a existencie súkromnej leteckej akadémie vo všetkých smeroch, a to vrátane životného prostredia či verejného zdravia. Podľa neho americký vrtuľník Sikorsky UH-60 Black Hawk môže spôsobovať väčší než prípustný hluk. „Nehovoríme o tom, že subjekty vykonávajúce výcvik porušujú zákony na úrovni úseku letectva, hoci klienti majú podozrenia aj o tejto skutočnosti, ale o tom, že aj pri dovolenom výkone tejto činnosti môže dochádzať k porušovaniu hlukových predpisov, predpisov na úseku životného prostredia a podobne,“ vysvetlil Čollák.

Spoločnosť tvrdí, že uskutočnila viacero opatrení, aby predišla sťažnostiam. Od septembra sa podľa nej nelieta hlučnejším vrtuľníkom Mi-17, zmenili sa trasy letov, obchádzajú sa zastavané územia a vrtuľníky lietajú vyššie. STA pripomenula, že veliaci piloti sú však pri vedení letu povinní brať ohľad na bezpečnosť letu, poveternostné podmienky a musia sa riadiť pokynmi riadiaceho letovej prevádzky.

Akadémia sa nedávno stretla aj so starostami, aby spolu hovorili o zmiernení dosahu leteckého výcviku na obyvateľov. Viacerí uviedli, že zaznamenali mierne zníženie hlučnosti a intenzity lietania vrtuľníkov. "Vnímame to ako posun k lepšiemu a veríme, že to bude takto aj naďalej pokračovať. Oceňujeme aj to, že STA je prístupná s nami komunikovať a deklaruje vysokú mieru ochoty na riešení problémov sprevádzajúcich ich činnosť,“ povedal po stretnutí v septembri starosta Hanisky Miloš Barcal. Pozitívne zmeny a menej hluku vníma v posledných mesiacoch napríklad starosta mestskej časti Pereš Jozef Karabin či starostka blízkej obce Malá Ida Jana Kallová. Podľa nich sa situácia od septembra oproti letu zlepšila.

STA zamestnáva vyše 300 ľudí a za tri roky pôsobenia preinvestovala v regióne milióny eur. Zo spolupráce s výcvikovým strediskom profituje aj Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, ktorá od príchodu generálneho partnera STA zaznamenáva zvýšený záujem o štúdium. Vedenie spoločnosti zároveň deklaruje, že mestu Košice a obciam z okolia je v prípade mimoriadnych situácií alebo živelnej pohromy kedykoľvek ochotná poskytnúť svoju leteckú techniku.