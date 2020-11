Nemecký minister vnútra Seehofer chce obnoviť deportácie do Sýrie

Nemecko by nemalo predĺžiť platnosť nariadenia, ktoré zakazuje tamojším úradom vykonávať deportácie do Sýrie. Uviedol to v piatok nemecký minister vnútra Horst Seehofer, informovala agentúra DPA.

„V budúcnosti by sme mali, tak ako kedysi, samostatne vyhodnotiť každý prípad a usúdiť, či je možné tú-ktorú osobu deportovať. Prinajmenšom v prípade zločincov a ľudí, ktorí predstavujú hrozbu," priblížil Seehofer pre DPA. Svoj návrh na zrušenie plošného zákazu deportácií do Sýrie chce predložiť na budúcom rokovaní s ministrami vnútra 16 spolkových krajín Nemecka. Uvedené nariadenie vstúpilo do platnosti v roku 2012, zhruba rok potom, čo v Sýrii vypukla občianska vojna. Odvtedy bolo opakovane predlžované. Jeho platnosť má najnovšie vypršať koncom tohto roka a Seehofer chce, aby už nebola opäť predĺžená. V súčasnosti už na väčšine územia Sýrie boje utíchli, pripomína DPA. Ľudskoprávne organizácie však varujú, že oponentom sýrskeho prezidenta Bašara Asada vo vlasti hrozí mučenie a smrť. Podporovatelia sýrskeho prezidenta môžu byť taktiež v ohrození, a to v tých častiach krajiny, ktoré stále kontrolujú povstalci alebo islamisti. Niektorí členovia vládneho konzervatívneho blok CDU/CSU nemeckej kancelárky Angely Merkelovej začali otvorene vyzývať na obnovenie niektorých deportácií po októbrovom útoku vo východonemeckom meste Drážďany. Jednu osobu vtedy zabil a druhú vážne zranil 20-ročný Sýrčan, ktorý bol v minulosti viackrát trestaný.