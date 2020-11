Pri požiari nemocnice zahynulo päť pacientov s koronavírusom

Najmenej päť životov a 28 zranených si v piatok vyžiadal požiar na oddelení pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici na západe Indie. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.

Požiar vypukol v piatok skoro ráno v súkromnej nemocnici v meste Rádžkot, ktoré sa nachádza v západoindickom zväzovom štáte Gudžarát. Horieť začalo na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde sa na komplikácie spojené s nákazou koronavírusom SARS-CoV-2 liečilo 33 pacientov, píše indická tlačová agentúra Press Trust of India (PTI).

Polícia informovala, že hasičom sa po rýchlom zásahu podarilo udržať požiar len na jednom poschodí nemocnice a uhasiť ho do pol hodiny, píše AP. Príčina požiaru je naďalej predmetom vyšetrovania. Viacero pacientov následne previezli s popáleninami do neďalekej nemocnice.

Ďalších osem pacientov, ktorí sa tiež liečili na ochorenie COVID-19, zomrelo v auguste počas požiaru v meste Ahmadabád, taktiež v štáte Gudžarát. Častým dôvodom požiarov v Indii býva nedostatočná údržba budov.

