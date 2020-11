Únia miest Slovenska je pripravená podporiť testovanie na základných školách

ÚMS je však presvedčená, že ak má byť tento projekt úspešný a zmysluplný, musí byť testovanie povinné. Preto očakáva, že tento legislatívny zámer dorieši štát. Mestá veria, že za splnenia tejto podmienky a za zodpovednej spolupráce všetkých partnerov, teda rezortu školstva, vedenia základných škôl, ako aj samotných rodičov, detí a zamestnancov škôl dokážu náročný projekt zvládnuť.

„Zámer tohto projektu je dostať deti do škôl ešte pred Vianocami a na tom nám všetkým prioritne záleží," uviedol prezident ÚMS Richard Rybníček.

Podľa únie urobia mestá maximum, aby sa projekt testovania na základných školách podarilo úspešne a bezpečne zrealizovať. Sú pripravené zabezpečiť administratívny a zdravotnícky personál, s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva vyberú vhodné priestory na testovanie.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) dostal od ústredného krízového štábu úlohu prísť do pondelka (30. 11.) s riešením, ako školy otvoriť od 7. decembra. Má to byť spojené s pravidelným pretestovávaním žiakov a rodičov. Náklady na testovanie by hradil štát, testovanie by však mali organizačne zabezpečiť školy a zriaďovatelia.