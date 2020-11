Onkopacientov trápi najmä psychické prežívanie druhej vlny pandémie

„Nie sú to len všeobecné obavy z neistoty, ale napríklad významné zhoršenie psychického stavu spôsobené izoláciou, ťažké prijímanie zákazu návštev v prípade hospitalizovaných pacientov a pacientov v terminálnom štádiu choroby tak zo strany pacientov, ako i príbuzných,“ povedala.

Šéfka LPR doplnila, že sa našlo zopár prípadov odkladu liečby pacientov s onkologickým ochorením, nezaznamenali však masívne odklady zákrokov a operácií. „Každý prípad bol špecifický, prevažne však súvisel najmä s COVID-19 situáciou v rodine samotného pacienta, teda v danej rodine sa vyskytli pozitívne testovaní členovia. Prípadne nastal v nemocnici výpadok zdravotného personálu v dôsledku pozitívnych prípadov COVID-19 na príslušnom oddelení,“ doplnila s tým, že ak sa liečba musela prerušiť, bola v prípade možnosti preložená na iný termín tak, aby nebol pacient ohrozený. Alternatívne bol pacient presunutý na iné pracovisko.

LPR za posledné obdobie neeviduje zo strany pacientov ani ich blízkych situácie, kedy by bol pacient reálne ohrozený. Aj za nepriaznivých okolností sa podľa Kováčovej vždy hľadali všetky dostupné možnosti, ako pacienta neohroziť a poskytnúť mu nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť. Prípady sa podľa jej slov riešili individuálne. „Ak bola nevyhnutná pomoc so zistením stavu či vysvetlením situácie, radi sme tak urobili priamo v konkrétnom prípade pacienta. Všetko je o vzájomnej ochote, trpezlivosti a snahe nájsť riešenie, ktoré je vhodné v prvom rade pre pacienta. V prípadoch, do ktorých sme sa vložili, sme nemali pocit neochoty riešenia,“ dodala.

LPR poskytuje pacientom a ich blízkym okrem bezplatnej Onkoporadne aj psychosociálnu podporu prostredníctvom bezplatnej Siete onkopsychológov. Počas roka poskytujú psychológovia individuálne či skupinové poradenstvo, ktoré sa realizuje priamo v nemocniciach alebo vo vlastných priestoroch odborníka. Možné ich je kontaktovať aj telefonicky či e-mailom.