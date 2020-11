Gröhling hľadá v súvislosti s otváraním škôl možné riešenie

Tvrdí, že na ministerstve robia všetko pre to, aby našli najlepšie riešenie, ako dostať žiakov do škôl a súčasne nastaviť aj pravidlá od januára 2021. Informoval o tom šéf rezortu školstva na svojom profile na sociálnej sieti.

„Už dva týždne diskutujeme o otvorení škôl. Na krízovom štábe sme presadzovali náš plán - otvorenie škôl, návrat k semaforom (teda individuálne zatváranie tried či škôl, ak sa objaví pozitívny prípad) a dobrovoľná možnosť testovania pre zamestnancov, žiakov a rodičov,“ uviedol minister školstva. Tvrdí, že semafory boli overené a fungovali, ale ústredný krízový štáb ich návrh neschválil na základe súčasnej nepriaznivej situácie. „V stredu (25. 11.) nám zadal úlohu priniesť návrh riešenia, ako otvoriť školy a zároveň zabezpečiť aj ochranu zdravia cez testovanie zamestnancov, žiakov či rodičov,“ priblížil Gröhling.

Poznamenal, že vo štvrtok už komunikoval so Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska, Asociáciou základných škôl, súkromnými aj cirkevnými zriaďovateľmi a diskutujú o tom, či je vôbec niečo také možné. „Veľakrát sme na ministerstve vedeli nájsť nové riešenia a aj školy sa v tomto čase dokázali vynájsť a prispôsobiť. Pokúsime sa o to spoločne opäť,“ vyhlásil minister s tým, že vníma všetky okolnosti. Ako tvrdí, škola nemôže zabezpečovať testovanie sama. „Zriaďovateľ bude musieť zabezpečiť personál. Musíme na to tiež získať financie. Musíme hľadieť aj na možnosť dobrovoľnosti a na množstvo ďalších otázok, ktoré všetci máte,“ dodal minister s tým, že v najbližších dňoch sa pokúsia nájsť čo najlepšie riešenie, ktoré vyhovie všetkým.