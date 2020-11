Richard Raši a Erik Tomáš reagovali na priznanie Moniky Jankovskej

Pokiaľ sa bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská priznala a je pravda to, čo sa medializovalo, musí niesť zodpovednosť a zrejme nebola dobrou politickou nomináciou. Uviedol to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v strane Hlas-SD Richard Raši na štvrtkovej tlačovej konferencii. Erik Tomáš (nezaradený) doplnil, že expremiér Robert Fico (Smer-SD) zrejme, vzhľadom na svoju funkciu, s Monikou Jankovskou mal oficiálne rokovania, nebol však svedkom rozhovorov o Marianovi Kočnerovi. Dodal, že na Úrade vlády za čias Fica, či v centrále Smeru-SD, nikdy nestretol ani Norberta Bödöra.

„Nevieme, čo Monika Jankovská vypovedala, ale pokiaľ sa ku svojim skutkom priznala, a to čo sa medializuje bude pravdou, musí niesť za to zodpovednosť,“ zdôraznil Raši. Pripomenul, že akcia búrka, počas ktorej ju zadržali, bola rozpracovaná ešte za vlády Petra Pellegriniho, pričom bola v tom období Monika Jankovská aj vzatá do väzby. „Aj toto vylučuje akékoľvek pochybnosti,“ poznamenal. Pri bývalej štátnej tajomníčke podľa jeho slov zrejme išlo o zlyhanie vo vysokej funkcii. Na otázku, či by mohol mať Smer-SD záujem riešiť veci v prospech Mariana Kočnera, napríklad kauzu televíznych zmeniek na súde, odpovedal Raši tým, že pri žiadnom takomto rokovaní nikdy nebol. Nemyslí si ani, že by takéto rokovanie absolvoval niektorý poslanec pôsobiaci v Hlase-SD.

Tomáš dodal, že zatiaľ nie je potvrdené, čo všetko Monika Jankovská povedala pri výsluchu. Podotkol, že zatiaľ nebolo medializované, že by niekto vypovedal aj o ďalšom politikovi v trestnoprávnej rovine. Žiada preto verejnosť, aby nehádzala všetkých politikov do jedného vreca.

Monika Jankovská sa v stredu (25. 11.) pred vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) priznala k svojej trestnej činnosti. Vypovedať mala rozsiahlo. Uviesť mala okolnosti, ktoré sú jej známe o skutkoch, ktoré sú jej kladené za vinu. Zároveň sa podrobne vyjadrovala aj k osobám, ktoré súvisia s jednotlivými obvineniami, medzi nimi aj k podnikateľovi Marianovi Kočnerovi. Stíhaná má byť pre korupčné trestné činy. Vo väzbe skončila po policajnej akcii Búrka. Ďalšie obvinenia jej pribudli po akcii Víchrica.