USA voči vybraným krajinám dočasne sprísnili vízové pravdlá

Pravidlo vstúpilo do platnosti v utorok na obdobie šiestich mesiacov a vzťahuje sa na občanov 23 krajín, z ktorých väčšina je v Afrike. Zoznam krajín zahŕňa Sudán, Konžskú demokratickú republiku (KDR), Irán, Mjanmarsko, Afganistan či Bhután. Nie je však isté, či to tak zostane i za vlády novozvoleného prezidenta Joea Bidena, pripomína AFP. Biden, ktorý do úrodu oficiálne nastúpi 20. januára 2021, sľubuje, že bude voči zvyšku sveta viac otvorený.

Osoby prichádzajúce na základe víz typu B, ktoré USA vydávajú na krátkodobý pobyt na účely obchodu a cestovného ruchu, budú požiadané, aby zaplatili 15.000 dolárov. V prípade, ak nebudú schopné dokázať, že krajinu opustili včas, prepadnú tieto prostriedky v prospech Imigračného a colného úradu (ICE).

Pilotný program má nahradiť výdavky americkej vlády v súvislosti s deportáciou cudzincov, ktorí v krajne zostávajú po vypršaní platnosti svojich víz, uvádza AFP s odvolaním sa na správu štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí USA pre konzulárne záležitosti Carla Rischa.