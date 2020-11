Zmeny v plošnom testovaní: V prvý decembrový víkend sa pravdepodobne neuskutoční

Plošné testovanie, ktoré sa malo na Slovensku uskutočniť prvý decembrový víkend, pravdepodobne nebude. Od plánu sa zatiaľ upúšťa, ako povedal premiér Igor Matovič (OĽANO) po rokovaní ústredného krízového štábu. Dôvodom sú podľa neho chýbajúce antigénové testy, ktoré mal zabezpečiť minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

V súvislosti s dobrovoľným plošným testovaním Matovič uviedol, že „ísť dobrovoľnou cestou sú naozaj vyhodené peniaze“. Kedy bude môcť Slovensko pristúpiť k ďalšiemu kolu plošného testovania, závisí podľa jeho slov od Sulíka a šéfa Štátnych hmotných rezerv SR Jána Rudolfa.

Rozšíriť by sa mali aj mobilné odberové miesta na testovanie na nový koronavírus. Budú aj v obciach či osadách, kde bude potreba rýchlo otestovať ľudí. Zapojiť by sa mohli napríklad ambulancie, uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Dodal, že do mobilného otestovania chce zapojiť aj firmy, ktoré by testovali svojich zamestnancov a možno aj ich rodinných príslušníkov.

Premiér hovorí, že ide o náhradný plán, pretože ministerstvo hospodárstva nedokáže zabezpečiť dostatok testov na avizované najbližšie plošné testovanie.

Naď verí, že do Vianoc dokážu pretestovať milióny ľudí. Ak sa medzitým vysúťažia testy a Správa štátnych hmotných rezerv SR dodá zdravotnícky materiál, možno sa podľa neho pripravovať na obdobie po vianočných sviatkoch.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) vysvetlil, že rezort zdravotníctva vytvoril špeciálny kód pre ambulantných poskytovateľov, na základe ktorého im majú zdravotné poisťovne preplatiť vyšetrenie antigénovými testami. V spolupráci s ozbrojenými silami sa má zabezpečiť transport testov. Ambulancie sa môžu zapájať prostredníctvom otvorenej výzvy. „Nejde o súťaž, každý záujemca, ktorý splní podmienky, dostane s ministerstvom zdravotníctva zmluvu,“ priblížil. Výzvu teraz rozšíria aj pre mestá a obce nad 5000 obyvateľov.