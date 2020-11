Závery krízového štábu: Deti sa vrátia do škôl, podmienkou však bude testovanie

Deti by sa do škôl mohli vrátiť od 7. decembra. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) dostal od ústredného krízového štábu úlohu prísť do pondelka (30. 11.) s riešením, ako školy otvoriť. Má to byť spojené s pravidelným pretestovávaním žiakov a rodičov. Po stredajšom rokovaní štábu o tom informoval predseda vlády Igor Matovič (OĽANO).

„Bude na ministrovi školstva v spolupráci s vedením Únie miest Slovenska a Združením miest a obcí Slovenska, teda samosprávami a zriaďovateľmi, aby prišli s konkrétnym plánom pravidelného pretestovania žiakov a ich rodičov tak, aby sme deti mohli prezenčne pustiť do škôl čím skôr,“ povedal Matovič. Premiér chce, aby systém následne mohol fungovať aj v ďalších mesiacoch. Ide podľa jeho slov o návrat k plánu komunitného testovania.

Verí, že sa príde s riešením, ktoré umožní deťom chodiť pred Vianocami ešte dva týždne do škôl. „Takýto systém komunitného testovania, kde si škola ako komunita zabezpečuje odberné miesto, je udržateľný systém, ktorý nám dovolí prežiť aj ťažkú zimu, ktorá nás čaká, tak, aby sme deťom neupierali vzdelanie,“ skonštatoval premiér. Aby nedošlo k ohrozeniu rodín žiakov, považuje pravidelné pretestovávanie za veľmi dôležité.

Na podrobnosti riešenia si podľa premiéra treba počkať na ministra školstva. Prvotná idea bola podľa neho taká, že by školy v najrizikovejších regiónoch raz za týždeň zabezpečili otestovanie žiakov, rodičov a svojich zamestnancov. V stredne rizikových regiónoch by sa testovalo napríklad každé dva týždne a v najmenej rizikových raz za tri týždne. „Ale počkajme si na ministra školstva, kým príde s odpoveďou, či je to schopný zabezpečiť,“ poznamenal Matovič.

Pripustil, že v školách by sa mohlo využívať PCR testovanie, keď sa vzorka odoberá kloktaním. Ak by sa objavila v triede pozitívna vzorka, všetci by sa ešte pretestovali antigénovými testami. Takéto riešenie by mohlo byť pre deti podľa premiéra komfortnejšie. Náklady na testovanie by hradil štát, testovanie by však mali organizačne zabezpečiť školy a zriaďovatelia.

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj žiaci stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a prvého stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne. Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú z maximálne piatich žiakov a pedagóga.

Na návrat žiakov do škôl apelovali aj školskí odborári. V tejto súvislosti vznikla aj výzva mimoparlamentnej strany Spolu, pod ktorú sa podpísalo viac ako 10.000 ľudí.

Okrem toho by mali na Slovensku pribudnúť ďalšie mobilné odberové miesta. Budú aj v obciach či osadách, kde bude potreba rýchlo otestovať ľudí. Zapojiť by sa mohli napríklad aj ambulancie. Uviedol to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) po rokovaní ústredného krízového štábu.

Plán ďalšieho plošného testovania počas decembra je naďalej platný, podľa Matoviča ale jeho termíny záležia od schopnosti ministra hospodárstva Richarda Sulíka zabezpečiť antigénové testy.

