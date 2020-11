7 dôvodov, prečo by ste si nemali obliecť rovnaké pyžamo 2 dni po sebe

Výskum z Veľkej Británie naznačuje, že muži si menia spací odev o čosi častejšie ako ženy. Z dotazníka, v ktorom odpovedalo takmer 2.500 Britov, vyplýva, že priemerný muž si oblečie nové pyžamo po 13 nociach, zatiaľ čo priemerná žena si mení nočný úbor každých 17 nocí.

Spánok v obnosenom pyžame je možno pohodlný, a navonok sa môže zdať aj ako bezpečný, no jeho skutočné následky môžu mnohých prekvapiť. Týchto 7 dôvodov vás presvedčí o tom, že pyžamo si treba meniť každú noc.

1. Ochránite zdravie pokožky

Pyžamo sa počas celej noci priamo dotýka pokožky. Ak si každý večer obliekate ten istý kus látky, začnú sa v ňom hromadiť baktérie a odumreté bunky kože, ktoré sa navyše môžu preniesť aj na čerstvo vypratú posteľnú bielizeň. Opakované nosenie toho istého pyžama preto môže pri citlivejšej pokožke vyústiť až do vzniku infekcií.

2. Zabránite prenosu mikróbov na ďalšie oblečenie

Prenos mikróbov a choroboplodných zárodkov z pyžama na iné druhy oblečenia sa uskutočňuje najmä v práčke. Ak periete pyžamo, ktoré ste nepretržite nosili predošlé dva týždne, s ďalším oblečením, riskujete, že prenášače ochorenia sa uhniezdia aj v ďalších druhoch látky.

3. Kvalitnejší spánok

Poznáte ten pocit, keď si ľahnete do postele s čerstvo vypranými obliečkami? Presne taký pocit pohody a sviežosti vám každú noc dokáže zaručiť aj pyžamo – stačí, ak zakaždým vyberiete nové. Prepotený alebo zašpinený odev môže spôsobovať nepohodu, a tak nám kaziť spánok.

4. Liečba alergií

Spánok v obnosenom pyžame vám nepomáha najmä vtedy, ak trpíte alergiou na prach alebo inými respiračnými ochoreniami. Roztoče, ktoré sa živia odumretými bunkami kože, sa rady skrývajú v matracoch a oblečení, a preto práve v pyžame môžu rýchlo nájsť pohodlný domov. Roztoče sú tiež dôvod, prečo sa vaše dýchacie problémy môžu počas noci zhoršiť. Stavte preto radšej na vyprané pyžamo.

5. Akné

To, že v nemenenom pyžame sa hromadia baktérie a bunky odumretej pokožky, už viete. Teraz si predstavte, čo sa stane, keď tieto „odpadky“ prídu do kontaktu s pokožkou. Ak hádate, že môžu spôsobiť kožné problémy, máte pravdu, a to aj v prípade akné.

Počas noci pyžamo doslova tlačí na póry, čím blokuje ich priedušnosť a spôsobuje hromadenie mazu. Vyrážky vznikajú najmä počas horúcich nocí, keď látka pyžama absorbuje pot, a bez častého prania ním môže upchať póry.

6. Pach

Keďže pyžamo ľahko absorbuje pot, ktorý okrem roztočov priťahuje aj baktérie, dá sa čakať, že po niekoľkých nociach začne odev nepekne zapáchať.

Prečítajte si aj: 12 vecí, ktoré by si spánkoví experti v spálni nikdy nenechali

7. Posilnenie imunity

Imunitný systém sa po niekoľkých dňoch nosenia toho istého pyžama vyčerpá. Každú noc totiž musí bojovať proti mikróbom, ktoré sa v ňom uhniezdili, respiračným ťažkostiam a alergiám. Telo je preto menej odolné voči útoku vírusov aj počas dňa.