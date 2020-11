Poslanci odmietli návrh uznesenia Smeru-SD súvisiaci s brexitom

Smer-SD chcel, aby parlament uznesením požiadal vládu SR o predloženie správy o pripravenosti na scenár nedosiahnutia dohody o vzťahoch EÚ a Spojeného kráľovstva.

Ministra hospodárstva mienila strana zaviazať k tomu, aby v spolupráci s rezortom diplomacie prijal účinné opatrenia na podporu zachovania plynulosti vzájomnej obchodnej výmeny so Spojeným kráľovstvom.

Okrem iného tiež chcela, aby šéf slovenskej diplomacie zabezpečil vysokú úroveň starostlivosti o občanov SR žijúcich v Británii. Zaviazať mienila i guvernéra Národnej banky Slovenska, aby sa posúdili riziká súvisiace s ďalším uložením investičného zlata z Bank of England.

Predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí) si myslí, že uznesenie Smeru-SD nebolo „ani také zlé ako trochu zbytočné“. Víta však, že opozícia otvorila diskusiu k tejto téme.

Smer-SD podľa Valáška môže žiadať správu o pripravenosti SR na scenár nedosiahnutia dohody, no dodal, že národné plánovanie napreduje a je k nemu zriadená koordinačná komisia v gescii rezortu diplomacie. „Slovensko má tri hlavné záujmy - aby neuviazol obchod, aby boli chránené práva slovenských občanov v Spojenom kráľovstve a aby neprestala fungovať letecká premávka medzi Spojeným kráľovstvom a Slovenskom,“ skonštatoval.

V súvislosti s rizikami vo veci ďalšieho uloženia investičného zlata Valášek reagoval, že výbor požiadal o stanovisko rezort financií aj Národnú banku Slovenska, ktoré odpovedali, že nevidia so zlatom vo Veľkej Británii žiadne riziká. „Naopak, ak ho stiahneme, nemáme ho kde inde v EÚ umiestniť tak, aby sme s ním vedeli aj obchodovať. Obchodovanie so zlatom vynáša asi päť miliónov eur ročne, o ktoré by sme prišli,“ dodal Valášek.