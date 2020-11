Prezidentka nahrala emotívne video. Prečítala v ňom svedectvá niekoľkých slovenských žien

Ženy, ktoré zažívajú domáce násilie, sa majú vždy na koho obrátiť a koho požiadať o pomoc. Pripomína to prezidentka SR Zuzana Čaputová pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchaného na ženách, ktorý pripadá na 25. novembra.

„Ak zažívate domáce násilie, nemusíte byť na to sama. Požiadajte o pomoc svojich blízkych, ľudí, ktorým dôverujete. Obráťte sa na organizácie, ktoré pomáhajú ženám zažívajúce násilie. Viem, že je to veľmi ťažké, ale život bez násilia stojí za to,“ vyzýva Čaputová vo videu na sociálnej sieti, kde čítala časť svedectiev reálnych žien na Slovensku, ktoré sa rozhodli vymaniť spod násilia.

Svedectvá žien, ktoré zozbierala Aliancia žien – Cesta späť, je možné prečítať si na webovej stránke www.svedectva.sk. „Podarilo sa im vymaniť z kruhu násilia a dnes žijú aj so svojimi deťmi spokojné životy. O svojich príbehoch napísali, aby povzbudili iné ženy, ktoré čelia podobnej situácii,“ hovorí Čaputová. Pripomína, že tejto téme by sme ako spoločnosť mali venovať pozornosť, akú si zaslúži. Štát by podľa nej nemal podceňovať prevenciu a zároveň musí vytvárať pre obete domáceho také podmienky, aby zabezpečil stabilný, predvídateľný a dostatočne financovaný systém komplexných služieb.

Pri tejto príležitosti ocenila prácu a úsilie mimovládnych organizácií, ktoré sa problematike dlhodobo venujú. „Pandémia ešte naliehavejšie poukázala na to, ako veľmi potrebné je chrániť a rozvíjať poznanie a inštitúcie, ktoré ste roky budovali. Aké potrebné sú špecializované linky pomoci, poradenské centrá, bezpečné domovy a organizácie obhajujúce práva žien,“ vyhlásila hlava štátu v príhovore na celoslovenskej konferencii.

Prezidentka tento rok iniciovala spoluprácu medzi ministerstvom spravodlivosti, Policajným zborom a odborníkmi z neziskovej oblasti. Výsledkom je pripravovaná legislatívna zmena, na základe ktorej vzniknú v každom kraji nové intervenčná centrá, ktoré by mali promptne a proaktívne poskytovať právnu, psychologickú a sociálnu pomoc obetiam násilia v prípadoch vykázania agresora políciou zo spoločného obydlia.

Na znak solidarity s obeťami násilia je už od utorňajšieho (24. 11.) večera Prezidentský palác osvetlený na oranžovo. Oranžová farba je znakom celosvetovej kampane OSN #orangetheworld a symbolizuje úsilie zabezpečiť pre dievčatá a ženy život bez násilia. Tento rok je tento apel ešte nástojčivejší, pretože signifikantný nárast prípadov domáceho násilia je závažným sprievodným javom pandémie.