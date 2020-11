Kremský: Obce budú viac motivované stavať nájomné byty

Obce by mali byť po novom viac motivované stavať nájomné byty. Uviedol to v stredu na brífingu poslanec Peter Kremský (OĽANO). Podiel nájomných bytov, ktoré môže obec podľa osobitného zreteľa poskytnúť svojim zamestnancom alebo zamestnancom podriadených organizácií, sa totiž zvýši. Schválila to v stredu Národná rada (NR) SR.

Plénum prijalo túto zmenu v rámci pozmeňujúceho návrhu Kremského k návrhu zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. „Je to dôležité hlavne preto, že obce majú veľký problém získať napríklad učiteľov, zamestnancov obce, mestských policajtov, sociálnych pracovníkov a tak ďalej. A tento 'pozmeňovák' umožní viac nájomných bytov ponúknuť takýmto zamestnancom, tým budú obce aj viac motivované stavať viac nájomných bytov. Podarilo sa nám zvýšiť tento podiel z 10 % na 20 %,“ priblížil Kremský.

Parlament v stredu schválil dva návrhy zákonov, ktoré riešia nájomné bývanie. Okrem novely zákona o dotáciách na rozvoj bývania je to aj novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB). Kremský skonštatoval, že nájomné byty sú šancou pre ľudí, aby mali primerané bývanie.

Podotkol, že výstavba nájomných bytov postupne klesá. „Ešte pred piatimi rokmi sa ročne postavilo zhruba 2000 nájomných bytov, v roku 2019 to už bolo iba 1000. Čiže hovorí to o tom, že ten systém nie je taký funkčný, ako by mal byť, že tie možnosti nie sú primerané a mali by sa zlepšiť,“ dodal.