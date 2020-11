Pre toto by ste nemali piť nápoje z papierových kelímkov

Mnohí ľudia začínajú svoj deň v kaviarni, kde si zoberú zo sebou kávu do papierového kelímku. No podľa štúdie publikovanej v odbornom časopise Journal of Hazardous Materials by ste si mali radšej priniesť vlastný hrnček.

Vedci v Indii odhalili, že pitie kávy a iných horúcich nápojov z papierových pohárov môže do vášho nápoja uvoľniť desaťtisíce potenciálne škodlivých plastových častíc. Hlavná autorka štúdie Dr. Sudha Goelová pre SWNS uviedla:

„Za 15 minút, ktoré trvá konzumácia kávy alebo čaju, sa mikroplastová vrstva na šálke degraduje. Uvoľňuje do horúceho nápoja 25 000 mikrónov častíc. Priemerný človek, ktorý pravidelne pije tri šálky čaju alebo kávy denne v papierovom pohári, by skonzumoval 75 000 drobných mikroplastových častíc, ktoré sú voľným okom neviditeľné."

Drobné častice v papierových kelímkoch sú čoraz väčším problémom

Vedci tvrdia, že tieto mikroplasty sa stávajú hlavnou hrozbou pre ľudské zdravie. Môžu byť také malé ako jedna päťdesiatina šírky ľudského vlasu. Vedci sa obávajú, že mikroplasty v organizme môžu viesť k rakovine alebo neplodnosti a u zvierať môžu spôsobiť zápal. Ako uviedla Goelová:

„Mikroplasty pôsobia ako nosiče kontaminantov, ako sú ióny, toxické ťažké kovy, ako je paládium, chróm a kadmium, ako aj organické zlúčeniny, ktoré odpudzujú vodu a môžu prechádzať do živočíšnej ríše. Pri pravidelnom požití môžu mať časom vážne zdravotné dôsledky."

„Zarážajúca“ úroveň kontaminácie v horúcich nápojoch

V experimentoch tím vedcov nalial ultračistú vodu do papierových pohárov pri teplotách od 85 do 90 stupňov Celzia ich a nechal tak 15 minút. Autori štúdie potom analyzovali horúcu kvapalinu pod fluorescenčným mikroskopom. U kelímkov s plastovým vnútrom sa tiež osobitne skúmali zmeny fyzikálnych, chemických a mechanických vlastností.

Doktorka Goelová opísala výsledky ako „zarážajúce“: „Jednorazový papierový kelímok vystavený horúcej tekutine po dobu 15 minút bude mať častice veľkosti približne 10,2 miliárd submikrónov.“

Citlivá technika, ktorá oddeľuje chemikálie, potom identifikovala mikroplasty v horúcej vode. Pri analýze plastových fólií sa najčastejšie zistila prítomnosť ťažkých kovov.

Nákladný proces výmeny papierových pohárov

Odborníci odporúčajú návrat k tradičným jednorazovým terakotovým pohárom, ktoré sa stále používajú v mnohých častiach Indie. Ako uviedol hovorca ekologickej charity Ecolife:

„Okrem absorpcie mikroplastov, ako je uvedené v štúdii, papierové poháre po sebe zanechávajú tenké plasty, ktoré znečisťujú životné prostredie. Jednorazové papierové poháre sa na skládke nerozkladajú a nedajú sa recyklovať. Stále existuje rastúci dopyt po nich, ktorý je možné uspokojiť iba ďalším odlesňovaním.“

Spoločnosť Ecolife skúma neplastové rastlinné filmy, ktorými dokážu potiahnuť papierové poháre a sú biologicky odbúrateľné. Kvôli tomuto procesu sú však dvakrát tak nákladné.

Vedci zisťujú, že predajcovia čaju a kávy na ulici majú veľmi malé predajné marže. To ich tlačí k tomu, aby svoje nápoje podávali v čo najlacnejších pohároch, často vyložených voskom, čo ich robí ešte nebezpečnejšími.

„Jediným zo spôsobov, ako prinútiť ľudí, aby používali bezpečnejšie materiály, je iniciatívna vláda, ktorá zníži dane na výrobu pohárov a možno ich bude dotovať, vzhľadom na katastrofu, ktorú môžu mať na zdraví nič netušiacich obyvateľov,“ uvádza hovorca Ecolife.