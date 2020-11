Ako pripraviť pravú francúzsku cibuľačku

Cibuľovú polievku poznajú takmer v celom svete. Napríklad, v Toskánsku je známa ako carabaccia a v Iráne ju volajú eshkeneh. No máloktorý recept si získal takú popularitu, ako ten francúzsky. Pochádza z parížskych trhov, kde táto silná polievka zasýtila obchodníkov aj návštevníkov. V recepte je aj množstvo syra, ktorý síce môžete vynechať, no perfektne dopĺňa chuť cibuľačky.

Francúzska cibuľová polievka

Príprava: 15 min

Čas varenia: 2 hodiny 45 minút

Recept je pre štyri osoby ako predjedlo a pre dve osoby ako hlavné jedlo.

Budete potrebovať:

4 cibule

80 g masla a 2 lyžice navyše na bagetky

3 vetvičky tymiánu

1 ČL hladkej múky (pre celiatikov môže byť aj kukuričná)

1 polievková lyžica balzamikového octu

400 ml medium cideru

600 ml kvalitného vývaru, najlepšie hovädzieho

½ bagety

1 strúčik cesnaku

100 g syru Gruyère alebo ementálu

Trochu calvados alebo inej brandy

Postup:

1. Začnite s prípravou cibule, ktorú očistite a nakrájajte na čo najtenšie kúsky. Uľahčí vám to mandolínový krájač na zeleninu. Ideálna je francúzska ružová cibuľa, no môže byť aj obyčajná.

2. Roztopte maslo na veľkej panvici na miernom ohni. Pridajte cibuľu a premiešajte, aby ste ju obalili maslom. Znížte teplotu a nechajte ju variť, kým nezíska zlatistú hnedú farbu. Medzitým nezabudnite miešať a občas môžete zvýšiť teplotu, keď cibuľa zmäkne, no dajte si pozor, aby ste ju nespálili.

3. Mali by ste vedieť, že bude trvať hodinu až dve, kým cibuľa dostatočne zhnedne. Neponáhľajte sa, inak polievka nebude mať chuť, alebo bude príliš horká v závislosti od toho, či cibuľu nedovaríte alebo ju prevaríte. Ak sa vám nechce miešať, môžete dať cibuľu do rúry na 180 stupňov Celzia (160 s ventilátorom) na 3 hodiny.

4. Na panvicu pridajte lístky tymiánu a múku. Zamiešajte a povarte 2 minúty. Potom pridajte balzamikový ocot a trochu cideru, aby ste mohli rozmiešať dno panvice a uvoľniť prichytené kúsky.

5. Pridajte zvyšok cideru, pomiešajte a pridajte vývar. So sladkosťou cibule najlepšie funguje hovädzí vývar, no môžete použiť aj kurací či zeleninový. Zaujímavú chuť môže dodať aj miso pasta.

6. Zvýšte teplotu a nechajte zmes na panvici zovrieť. Potom znížte teplotu a varte hodinu. Občas zamiešajte, aby sa vám cibuľa neprilepila. V závere môžete začať pripravovať bagetu.

7. Bagetu nakrájajte na osem tenkých plátkov a na malej panvici (alebo v mikrovlnnej rúre) roztopte pár lyžíc masla. Zohrejte rúru na grilovanie a plátky bagety dajte na plech. Strúčiky cesnaku rozkrojte na polovicu a potrite nimi bagety. Potom ich potrite rozpusteným maslom. Grilujte dozlatista, potom obráťte a opečte druhú stranu. Vyberte bagety a nechajte gril zapnutý.

8. Nastrúhajte syr, či už je to gruyère, ementál alebo čedar, mal by mať dobrú schopnosť sa rozpustiť. Pridajte trochu brandy a podľa chuti dodajte bylinky. Polievku nalejte do teplovzdornej nádoby a navrch dajte krutóny a nastrúhaný syr. Grilujte, kým sa syr neroztopí a môžete podávať.