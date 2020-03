NTS zaznamenala 74-percentný pokles darcov krvi na Slovensku

Národná transfúzna spoločnosť (NTS) zaznamenala v dôsledku pandémie 74-percentný pokles darcov krvi na celom Slovensku. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

Štandardný počet darcov na SR pred pandémiou bol 3400 darcov týždenne, hovorí Dundová. Následne počas pandémie klesol počet na 887 darcov za týždeň. Minulý týždeň po výzve NTS podľa Dundovej prišlo krv darovať 3688 ľudí.

NTS prijala opatrenia pre darovanie aj spracovanie krvi. Pred darovaním krvi musí byť darcovi zmeraná telesná teplota, približuje proces generálna riaditeľka. Taktiež sa na odberových miestach zvýšili hygienické opatrenia. Darcovia budú musieť pred darovaním vyplniť aj takzvaný „checklist“, ktorý obsahuje tri otázky. Človek musí odpovedať, či nebol počas 14 dní v zahraničí, či nebol v kontakte s osobou, ktorá bola v zahraničí alebo sa nachádza v karanténe, a tiež či nemá príznaky ochorenia COVID-19.

„Ak darca odpovie na všetky otázky v poriadku, môže vstúpiť do čakárne a darovanie krvi už prebieha klasickým spôsobom,“ poznamenala Dundová.

NTS podľa generálnej riaditeľky zaviedla na darovanie krvi aj časenky. Darcu tak objednajú na daný čas. Dundová hovorí, že pomocou časeniek budú pracovníci vedieť lepšie riadiť spotrebu krvi. „Musíme riadiť darcov tak, aby bolo krvi dostatok počas pandémie,“ podotkla Dundová.

Opatrenia sú aj pri následnom spracovaní krvi. Červené krvinky majú exspiráciu 42 dní a do karantény, čiže chladiacich boxov ich dávajú na 14 dní. „Štrnásť dní čakáme na to, ak náhodou darca počas týchto dní oznámi, ak by sa u neho vyskytlo akékoľvek ochorenie alebo podozrenie, tak krv vyberieme a znehodnotíme ju,“ uvádza Dundová. Dodáva, že krv môže byť pacientovi podaná až po 14 dňoch.

Krvné doštičky musia byť pacientovi podané do piatich dní. Dundová hovorí, že pri nich sa karanténa nedodržiava, používa sa však patogénna inaktivácia, ktorou sa zlikvidujú baktérie a vírusy.

Dundová pokračuje, že krvná plazma sa štandardne musela a musí podliehať štvormesačnej karantenizácii. „Plazma ma exspiráciu tri roky, čo znamená, že v našich mraziacich boxoch je dostatok plazmy od ľudí, ktorá bola vyzbieraná ešte pred vypuknutím pandémie,“ povedala.

Generálna riaditeľka podotkla, že nie je potvrdené, že by sa nový koronavírus prenášal krvou. Mobilné odbery sú nateraz zrušené, uviedla.