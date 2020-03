Netanjahu a jeho spolupracovníci idú do domácej karantény

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a jeho najbližší spolupracovníci sa rozhodli dobrovoľne odobrať do dočasnej domácej karantény. Informoval o tom denník The Times of Israel.

V samoizolácii budú do vtedy, kým predstavitelia izraelského ministerstva zdravotníctva ukončia vyšetrovanie, ktorého cieľom je zistiť, či mohli byť vystavení osobe infikovanej koronavírusom.

„Ešte než sa skončí epidemioligcké vyšetrovanie a odstránia sa všetky pochybnosti, sa premiér a jeho najbližší spolupracovníci rozhodli, že ostanú v izolácii, kým sa toto vyšetrovanie neskončí, v súlade s jeho (následnými) zisteniami potom ministerstvo zdravotníctva a premiérov osobný lekár stanoví deň ukončenia izolácie,“ informovala Netanjahuova kancelária.

Denník Jerusalem Post píše, že prvé zistenia zmieneného vyšetrovania naznačujú, že Netanjahu sa priamo z Paluchovou v posledných dvoch týždňoch osobne nestretol a preto do izolácie odísť nemusel.

Samotná Paluchová už skôr potvrdila, že v izraelskom parlamente (Knesete) bola vo štvrtok, aby pomohla Netanjahuovi v príprave na hlasovanie o novom predsedovi parlamentu. Stal sa ním jeho doterajší politický rival Benny Ganc, s ktorým sa momentálne pokúša vytvoriť vládu. Podľa vlastných slov ale poradkyňa neprišla do priameho kontaktu s Netanjahuom. Podľa televízie Channel 12 sa však Paluchová v Knesete stretla prinajmenšom s viacerými ministrami.

Pozitívny test na koronavírus mal ešte pred Paluchovou jej manžel. Poradkyňa uviedla, že obaja sa cítia dobre a majú len minimálne príznaky ochorenia COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje.

Netanjahua by ešte v priebehu pondelka mali otestovať na koronavírus. Premiéra už v ostatných týždňoch na koronavírus viackrát testovali, výsledky mal dosiaľ negatívne.

V Izraeli momentálne evidujú vyše 4347 nakazených. Koronavírus SARS-CoV-2 si tam dosiaľ vyžiadal 15 obetí na životoch.