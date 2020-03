Slovenská ekonomika by mala v tomto roku klesnúť o 6,1 %

Po Národnej banke Slovenska pokles očakávajú aj bankoví analytici. Vyplýva to z marcovej makroekonomickej predikcie vybraných bánk, ktorú zverejnila NBS. Analytici sú však optimistickí na budúci rok, keď už očakávajú rast hrubého domáceho produktu (HDP).

Analytici medzimesačne výrazne zmenili odhad rastu HDP na tento rok. Zatiaľ čo ešte vo februári očakávali 2,2 % rast ekonomiky, ku koncu tohto roka podľa marcového prieskumu má klesnúť o 6,1 %. Budúci rok však mierne zlepšili odhad rastu o 2,6 percentuálneho bodu a ekonomika má rásť 4,7 % tempom v stálych cenách.

Ku koncu tohto roka by sa mala výraznejšie zvýšiť aj nezamestnanosť, podľa odhadov by mala dosiahnuť 7,8 %, ešte vo februári analytici očakávali, že bude na úrovni 5,9 %.

Spomaliť by sa mal aj rast nominálnych miezd, tie by v tomto roku mali dosiahnuť tempo rastu na úrovni troch percent, vo februári analytici očakávali rast na úrovni 7,6 %.

Miera zamestnanosti by ku koncu tohto roka podľa analytikov mala klesnúť o 1,7 %, vo februári očakávali jej rast na úrovni 1,2 %.

Ku koncu budúceho roka by mala zamestnanosť dosiahnuť rast 1,3 %, miera nezamestnanosti by mala zostať na vyššej úrovni, a to 7,3 %, a nominálne mzdy by mali rásť 3,7 % tempom.