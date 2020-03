Rusko pre koronavírus zatvorí od pondelka všetky pozemné hranice

Ruské ministerstvo dopravy, spoločne s Federálnou bezpečnostnou službou (FSB) a úradom na ochranu spotrebiteľov (Rospotrebnadzor), má zabezpečiť uzavretie hraničných priechodov pre automobilovú, železničnú, riečnu i pešiu dopravu od polnoci na 30. marca. Týka sa to aj hranice s Bieloruskom, ktorej uzavretie ohlásili ruskí predstavitelia už skôr tento mesiac.

Podľa nariadenia zverejneného na vládnej internetovej stránke budú mať výnimku z tohto dočasného opatrenia napríklad diplomati.

Ruská vláda predtým nariadila úradu civilného letectva, aby už od uplynulého piatka pozastavil všetky pravidelné aj charterové medzištátne lety. Ruské aerolínie však môžu ďalej lietať do zahraničia, aby priviezli ruských občanov späť do vlasti, alebo v prípadoch, ak ich na to oprávnia osobitné vládne rozhodnutia.

Už v polovici marca oznámil ruský premiér Michail Mišustin v rámci boja proti koronavírusu uzavretie hraníc krajiny pre cudzincov. Rusko postupne zatváralo svoje hranice podľa toho, ako sa nákaza šírila - najprv tak urobilo s Čínou a inými ázijskými krajinami a neskôr prerušilo letecké spojenia s krajinami EÚ.

Od soboty tiež platia v Rusku ďalšie opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Najmenej na týždeň zostali zatvorené všetky nákupné strediská, reštaurácie i väčšie parky v Moskve, čo je situácia, akú táto metropola nezažila od konca druhej svetovej vojny, informovala agentúra DPA.

Rusko hlásilo do soboty už vyše 1200 prípadov nakazenia novým koronavírusom, ako aj päť úmrtí v dôsledku tejto nákazy.