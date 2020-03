Mikulec: Do konca týždňa dodajú ochranné prostriedky do prvej línie

Mikulec povedal, že doteraz chýbal zber informácií o tom, čo ľudia v prvej línii ako lekári, zdravotné sestry, hasiči či policajti potrebujú. „Chýbal zber dát na jednom miestne tak, aby bolo jasné a mohlo sa jasne definovať, koľko prostriedkov a akých kto presne potrebuje,“ spresnil Mikulec s tým, že za pár dní vytvorili v spolupráci s krízovým štábom systém, kedy tieto dáta už majú zosumarizované a kedy môžu operatívne povedať, kto čo potrebuje.

Poslanec NR SR a podpredseda strany Smer-SD Peter Žiga reagoval, že krízová situácia je na Slovensku už mesiac a lekári fungujú s nejakým zdravotníckym materiálom. „Ja nehovorím, že ho majú dostatok, ale nie je to tak, že by nemali žiadny. To znamená, aj tie hmotné rezervy, aj samotné nemocnice s nejakým objemom boli pripravené,“ povedal Žiga.

Ďalším z nových opatrení je kontrola ľudí, ktorí majú byť v karanténe. Žiga novú vládu kritizoval za to, že chce slovenských občanov kontrolovať, na čo Mikulec reagoval, že zber dát nie je zneužiteľný. „Tie dáta nebudú zneužiteľné, budú to anonymizované dáta a chcem striktne povedať aj to, že bude veľmi dôležité, aby bol predstavený, respektíve napísaný vykonávací predpis, kde bude jasne a striktne povedané, akým spôsobom to budeme vykonávať.“ Žiga však dodal, že strana Smer-SD sa asi napriek tomu obráti na Ústavný súd SR, aby zistila, či je zákon v súlade s ústavou.

Žiga tiež kritizoval, že nová vláda nemyslí na ekonomické opatrenia, akými sú úvery či hypotéky. „Zatiaľ ste neprijali žiadne opatrenie a myslím si, že čakáte zbytočne. Vôbec ste nepriniesli ľuďom riešenie s bankami, to znamená, či budú mať odpustenie hypoték, alebo nebudú,“ povedal Žiga. Na kritiku Mikulec reagoval slovami, že ekonomické opatrenia sú pripravené, budú predstavené a je to otázka najbližších dní.