Video:Reportér musel zobrať nohy na plecia,Yellowstonský národný park ho za toto pochválil

Televízny reportér z Montany musel prerušiť natáčanie reportáže, keď sa k nemu blížilo stádo bizónov. Deion Broxton z KTVM sa hlásil z Yellowstonského národného parku, keď si všimol, že sa k nemu približujú mohutné zvery. Kamera na statíve snímala len reportéra, no jeho reakcia hovorí za všetko.

Broxton vyhlásil, že s týmto tvormi sa neide zahrávať, zbalil kameru a rýchlo zobral nohy na plecia. Video sa stalo hitom sociálnych sietí, pretože mužova reakcia sa dá použiť na mnohé iné situácie, napríklad, ako reakcia na ľudí, ktorí kašľú a kýchajú v supermarkete.

Kým používatelia sociálnych sietí sa smejú, oficiálny Twitter účet Yellowstonského národného parku reportéra pochválil, že ide o ukážkový príklad správnej reakcie na divé zvieratá.

Social distancing means avoiding large gatherings and maintaining distance (6 ft) from others. While we're at it, remember to keep it at least 300 ft for larger wildlife.



Check park websites for the most up to date information regarding access and services.#SocialDistancing pic.twitter.com/BlqfvGflEO