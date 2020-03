NKÚ: Vojenské lesy neobstarávali podľa zákona, správali sa ako súkromná firma

Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorý našiel porušenie pravidiel verejného obstarávania, porušovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ako aj účelovú zmenu zakladacej listiny. Informoval o tom hovorca NKÚ Marek Papajčík. Štátny podnik na otázky TASR reagoval s tým, že odkázal na tlačové oddelenie rezortu obrany.

„Nový minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) si predmetnú správu o kontrole NKÚ vyžiadal na dôkladné preštudovanie s tým, že na vzniknutú situáciu sa bude pýtať priamo vedenia Vojenských lesov a majetkov SR. Taktiež chce zamedziť akémukoľvek netransparentnému konaniu či neefektívnemu nakladaniu s financiami,“ uviedli pre TASR z tlačového oddelenia rezortu obrany. V súvislosti s tým rezort pripomenul Naďovo štvrtkové vyjadrenie v oblasti toho, že nedovolí Vojenským lesom predať ich budovu v Malackách, ktorú mali záujem po predaji užívať v nájme.

Úrad pre verejné obstarávanie už v minulosti rozhodol, že sú Vojenské lesy verejným obstarávateľom, čo štátny podnik podľa NKÚ nerešpektoval a odmietal s úradom spolupracovať. To bol aj jeden z dôvodov, prečo NKÚ začal kontrolu hospodárenia Vojenských lesov v rokoch 2016 až 2019. „Kontrolóri preverili, akým spôsobom podnik vyberal spoločnosti pri právnych službách, stavebných prácach či dodávke chemických materiálov. Vojenské lesy a majetky za tieto služby či práce počas kontrolovaného obdobia uhradili viac ako štyri milióny eur,“ upozorňuje NKÚ.

Zabezpečovanie verejného obstarávania mala na starosti pre Vojenské lesy spoločnosť PP & P Co., s. r. o., „Výber tejto spoločnosti nebol vecne zdôvodnený a za ich služby bolo uhradených takmer 80.000 eur,“ tvrdia kontrolóri. Rovnako tak boli vybrané advokátske kancelárie bez verejného obstarávania. Za ich služby zaplatili Vojenské lesy počas kontrolovaného obdobia takmer 735.000 eur.

Problém našiel NKÚ aj pri postupovaní v nesúlade s princípmi verejného obstarávania. Kontrolóri upozorňujú na súťaže trvajúce niekoľko dní či hodín. Napríklad čas na predloženie ponúk na rekultiváciu plôch s výmerou približne 230 hektárov za rok bol stanovený na niekoľko hodín. Podobný prípad bol pri nákupe chemických prípravkov od spoločnosti Agrofert, ktorú založil predseda vlády ČR Andrej Babiš a neskôr ju previedol do zvereneckých fondov, i jej organizačnej zložky Agrochémia. Za neštandardný považovali kontrolóri aj miestami rozdielny prístup štátneho podniku k súťažiam, do ktorých sa prihlásil nízky počet záujemcov. Niekedy takúto súťaž Vojenské lesy zrušili a niekedy pri rovnakom počte nie. Proces obstarávania mal byť navyše neodborný aj vzhľadom na to, že boli služby objednávané bez uvedenia cien, množstva a ich presnej špecifikácie.

NKÚ počas svojej kontroly našiel chyby aj pri zverejňovaní faktúr, objednávok a zmlúv v zmysle infozákona. „Na začiatku kontroly mal štátny podnik na svojej webstránke zverejnené informácie len o deviatich faktúrach za rok 2017,“ uvádza NKÚ. Za ďalšie roky neboli zverejnené žiadne faktúry, napravilo sa to až v čase výkonu kontroly.

Za vážne zistenie považuje úrad aj „neštandardnú“ zmenu zakladacej listiny Vojenských lesov. Rezort obrany podpisom už bývalého ministra Petra Gajdoša (SNS) zmenilo hlavný predmet činnosti štátneho podniku na podnikateľský. Udiať sa tak malo v septembri minulého roku, desať dní pred oficiálnym začiatkom kontroly. Tento krok považuje NKÚ za snahu vyhnúť sa povinnostiam vyplývajúcim zo zákona o verejnom obstarávaní.

NKÚ vo svojej správe pripomína, že v roku 2018 dosiahol štátny podnik zisk približne štvrť milióna eur pri tržbách 18 miliónov eur. Finančné prostriedky získavajú Vojenské lesy aj formou dotácií. Za posledné štyri roky to malo byť od Ministerstva obrany SR viac ako 13 miliónov eur. Pri takomto toku peňazí vidí národná autorita pre externú kontrolu výrazné nedostatky vo vnútornom kontrolnom systéme štátneho podniku. Štátny podnik s 260 zamestnancami a kmeňovým imaním vo výške cez 20 miliónov eur podľa NKÚ považoval zriadenie osobitného útvaru kontroly za neefektívne.