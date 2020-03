Rómska osada je v karanténe, mesto chce občanov premiestniť

Obyvatelia rómskej osady Háj v Gelnici sú pre hrozbu šírenia nového koronavírusu v karanténe. Ako mesto informuje na sociálnej sieti, krízový štáb dostal informáciu o porušení karantény zo strany občana, ktorý sa vrátil zo zahraničia, a preto nariadil karanténu pre celú lokalitu. Radnica pripomína, že uvedené osoba, ktorá prišla z Anglicka, nemá žiadne príznaky choroby COVID-19.

„Danú lokalitu monitorujeme tak, aby nikto z ľudí nachádzajúcich sa v karanténe nemohol túto oblasť opustiť. Každý pokus o opustenie budeme okamžite riešiť so štátnou políciou. V súčasnosti krízový štáb rokuje s Ústredným krízovým štábom SR o možnosti umiestniť týchto občanov v niektorom zo štátnych zariadení, kde by pobudli počas obdobia nariadenej karantény,“ uviedol primátor Dušan Tomaško. Ako pre TASR spresnil Milo Janáč z mestského úradu, obávajú sa, že ustrážiť situáciu bude nad ich sily. „Je to problematická lokalita, žije tam asi 80 ľudí,“ dodal.

Podľa Janáča sa uvedený občan vrátil do Gelnice v noci zo stredy (25. 3.) na štvrtok (26. 3.) a v lokalite navštevoval svojich príbuzných. Karanténu na celú rómsku osadu nariadili vo štvrtok popoludní. „Všetci vedia, že sa za páskami nesmú pohybovať. Vodu, lieky a potraviny pre nich budeme zabezpečovať my ako mesto,“ doplnil.