Slovenských pekárov sa "zatvorená" nedeľa netýka

Spotrebitelia už túto nedeľu nenakúpia, lebo na nariadenie krízového štábu zostanú zatvorené potraviny, drogérie, trafiky aj obchody s krmivom pre zvieratá. Doma však ani v tento deň nezostanú slovenskí pekári.

„Legislatíva nám nariaďuje, kedy má byť do predajní dodané čerstvé pečivo. V prípade chleba maximálne do 24 hodín od upečenia, v prípade pečiva, ako sú napríklad rožky či kajzerky, do 12 hodín od upečenia. Z toho vyplýva, že v sobotu ráno pekári ešte pečú na rozvozy určené daný deň a v nedeľu idú opäť do práce, aby spotrebitelia našli na pultoch pečivo v pondelok ráno,“ uviedla predsedníčka SZPCC Tatiana Lopúchová.

Zväz pripomína, že slovenskí pekári tak aj naďalej zostávajú v nasadení 7 dní v týždni, aby dokázali do obchodov dodať potrebné množstvo chleba a pečiva, po ktorom sa v čase šíriaceho sa nového koronavírusu zvýšil dopyt. V prvých dňoch vládou nariadenej karantény najmä stredne veľkí a priemyselní pekári zaznamenali v priemere 40-percentný nárast dopytu, aktuálne sa zvýšený dopyt ustálil na hranici v priemere 5 až 10 %.

Zvýšený dopyt sa však podľa SZPCC netýka menších pekární v regiónoch Slovenska. V dôsledku zatvorenia škôl a siete HoReCa, ktoré sú veľmi významnou súčasťou portfólia zákazníkov menších remeselných pekární, zaznamenávajú títo pekári pokles. Veľmi významnou postihnutou skupinou nášho zväzu sú aj cukrári, z ktorých niektorí museli úplne obmedziť svoju výrobu. Na túto skupinu pekárov bude podľa zväzu negatívne vplývať aj zatvorenie obchodov v nedeľu.

Tým, že pekári začínajú piecť práve v posledný deň v týždni, vedia podľa zväzu vo vlastných predajniach, a to najmä v poobedných nedeľných hodinách svojim zákazníkom predávať čerstvo upečený tovar. Čiže aj napriek tomu, že pečivo bude čerstvo upečené, zákazníci si ho nebudú môcť v týchto malých lokálnych pekárskych predajniach či skôr okienkových výdajniach kúpiť.

„Práve pre neustále zmeny a turbulencie na súčasnom trhu musím vyzdvihnúť prácu pekárenských spoločností, ktoré dokázali vo veľmi krátkom čase reflektovať na meniaci sa dopyt a požiadavky trhu. Všetci zamestnanci tvrdo pracujú, ja si ich za to veľmi vážim a považujem ich za skutočných hrdinov, ktorých prácu málokto vidí. Uvedomujú si vážnosť celej situácie spojenej s rozšírením ochorenia COVID-19 na Slovensku. Aj oni každým dňom ukazujú svoju zodpovednosť a solidaritu,“ dodala Lopúchová.

SZPCC zastupuje približne 9000 zamestnancov pekárenského sektora naprieč malými, strednými i priemyselnými pekárňami na celom Slovensku. Takmer všetky pekárenské prevádzky budú podľa informácií zväzu pracovať v nezmenenom, sedemdňovom režime.