Na bratislavskom letisku v noci pristál repatriačný let z Washingtonu

V piatok v noci po 3.00 h pristálo na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave lietadlo, ktoré priviezlo z amerického Washingtonu aj Slovákov. Médiá o tom informovala hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková.

Na palube lietadla z Washingtonu bolo podľa informácií od prepravcu charter advisory takmer 300 ľudí nielen slovenskej národnosti. Prepravca podľa svojich slov pripravoval let v koordinácii s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a so slovenskou ambasádou, ale aj s českou, maďarskou a slovinskou ambasádou. Lietadlo teda z USA prepravilo aj občanov týchto krajín.

Prvé dva repatriačné lety prišli z Londýna a v piatok je ešte v pláne jeden odlet do nórskeho Osla, v nedeľu odlet do Štokholmu a prílet z neho.

Od zákazu civilných letov, teda od 13. marca, sa zatiaľ realizovalo alebo sa plánuje celkovo sedem repatriačných letov. Ide o prílety z Veľkej Británie a odlet do nej, prílety z USA či zo Švédska a o odlet nórskych občanov do ich krajiny.

„Cestujúci, ktorí priletia na Slovensko, sú priamo z letiskovej plochy po absolvovaní pasovej/hraničnej kontroly a vyzdvihnutí batožiny prepravení do určených zariadení Ministerstva vnútra SR, kde sú im vykonané testy na ochorenie COVID-19. Po negatívnych výsledkov sú prepustení do domácej karantény, kde zotrvajú celkovo od príletu spolu 14 dní,“ vysvetlila hovorkyňa.

Zákaz civilných letov z bratislavského letiska platil pôvodne do 7.00 h dňa 27. marca, rezort dopravy zákaz predĺžil o ďalších 14 dní, teda minimálne do 10. apríla.

„V období zákazu letov, od 13. do 27. marca vrátane, bolo z/do Letiska M. R. Štefánika pôvodne plánovaných 15 charterových a 396 pravidelných letov, ktoré museli byť zrušené,“ uviedla Ševčíková.

Zároveň dopravcovia Ryanair a Pobeda zrušili všetky aprílové lety z Bratislavy. Pobeda zabezpečuje lety medzi Bratislavou a Moskvou, Ruská federácia však zakázala vstup do krajiny pre všetkých cudzincov do 1. mája. „Cestujúci, ktorých lety boli z dôvodu zákazov civilných letov zrušené, boli alebo budú informovaní leteckou spoločnosťou e-mailom či SMS správou o ďalšom postupe. Spravidla je im ponúknutá možnosť vrátenia ceny za letenku, alebo zmena rezervácie letu na iný dátum v budúcnosti či do inej destinácie,“ dodala hovorkyňa.

V období od 13. do 26. marca vrátane odbavilo bratislavské letisko spolu 243 letov. „Sú medzi nimi zarátané lety všeobecného letectva (súkromné lety), nákladné lety, premiestňovacie lety lietadiel, záchranárske lety, repatriačné lety, štátne lety či technické lety,“ dodala Ševčíková.