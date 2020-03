Si Ťin-pching: Čína a USA sa musia spojiť v boji s koronavírusom

Čína a Spojené štáty by sa mali "spojiť v boji" s pandémiou smrtiaceho koronavírusu, ktorá vyčíňa na celom svete. Vyhlásil to v piatok čínsky prezident Si Ťin-pching v telefonickom rozhovore so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom.

Obe krajiny mali v minulých týždňoch spory v súvislosti s týmto vírusom, ale Si Ťin-pching Trumpovi povedal, že Čína sa chce „aj naďalej deliť o informácie a skúsenosti s USA", uviedla čínska štátna televízna stanica CCTV. Čínsky prezident konštatoval, že vzťahy s USA sú v kritickom bode, pričom spolupráca je vzájomne prospešná a je „jedinou správnou voľbou". Dodal, že niektoré provincie, mestá a firmy v Číne poskytujú Spojeným štátom zdravotnícky materiál a podporu. Agentúra AFP pripomína, že Trump a jeho minister zahraničných vecí Mike Pompeo nahnevali tento mesiac Peking, keď opakovane hovorili o „čínskom víruse", keď diskutovali o prepuknutí ochorenia COVID-19, ktoré prvýkrát zaznamenali v čínskom meste Wu-chan. Hovorca rezortu diplomacie v Pekingu ešte predtým naznačil, že do Wu-chanu zavliekla vírus americká armáda. V Číne doposiaľ zaznamenali 81.340 prípadov ochorenia COVID-19 a 3292 úmrtí. Počet nových prípadov nákazy v minulých týždňoch rapídne poklesol. V Spojených štátoch aktuálne evidujú najviac prípadov nákazy novým koronavírusom na svete. USA tak v počte infikovaných predstihli aj Čínu a Taliansko. Podľa Univerzity Johnsa Hopkinsa zaznamenali v USA 82.404 nakazených a ochoreniu COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2 podľahlo najmenej 1178 osôb. Za posledný deň pritom približne stovku úmrtí zaznamenali len v New Yorku, ktorý je v rámci USA akýmsi epicentrom nákazy.