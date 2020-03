Macron: Kríza vyvolaná šírením koronavírusu ohrozuje európsky projekt a Schengen

Pre koronavírus Ukrajina zatvára svoje hranice

V dôsledku šírenia koronavírusu sa ukrajinská štátna hranica uzavrie, a to aj pre Ukrajincov, ktorí sa do 27. marca nevrátia do vlasti. Oznámil to vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.