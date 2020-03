Ako nakupovať počas pandémie: Zistite, čo v skutočnosti potrebujete

Kým vláda prichádza s množstvom opatrení na zabránenie šíreniu nového koronavírusu, pri ich dodržiavaní sa spolieha najmä na disciplinovanosť, zdravý rozum a ohľaduplnosť občanov. Väčšina obchodov ostáva zavretých a v supermarketoch boli vyhradené hodiny na nákupy pre seniorov.

No v týchto dňoch by sme všetci mali začať od seba a zmeniť aj svoje nákupné správanie, aby sa na miestach nezdržiavalo priveľa ľudí.

Ak chcete ísť do obchodu s potravinami či iným sortimentom, mali by ste si položiť najprv tieto otázky:

Je to súrne? Ovplyvní to výrazne kvalitu môjho života alebo ohrozí moje zdravie a pohodu, ak to nemám? Môžem si to kúpiť cez internet? Budem vystavovať ostatných riziku tým, že si to pôjdem kúpiť?

Posledná otázka platí najmä pre ľudí, ktorí pociťujú isté príznaky a nie sú si istí, či nie sú nakazení. Ak túžite po čokoláde, novom záhradnom nábytku, alebo len radi chodíte do supermarketu “na prechádzku”, potom pravdepodobne vaša návšteva obchodu nie je nevyhnutná. Zbytočne ohrozujete seba aj ostatných tým, že sa vyberiete na výlet.

Ale ak vám chýba dojčenská výživa, potrebujete nevyhnutné potraviny, musíte si vyzdvihnúť lieky alebo hygienické potreby, alebo potrebujte opraviť auto, aby ste sa dostali do práce, potom by ste sa nemali cítiť previnilo za to, že ste vyšli z domu.

Ak je to možné, skúste si urobiť nákupný zoznam tak, aby ste potrebovali ísť do obchodu len raz za týždeň. Naplánujte si jedlá na celý týždeň, urobte si presný zoznam toho, čo potrebujete a držte sa ho. Neprechádzajte sa zbytočne po obchode a neberte do košíka to, čo vás v tej chvíli zaujme.

Je pochopiteľné, že mnohé produkty v obchodoch chýbajú, no zvážte internetový predaj, alebo si pozrite náhrady. Existujú návody na výrobu rúšok či dezinfekcie rúk.