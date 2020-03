COVID-19: Epidemiologička uviedla, v čom má Slovensko najväčšie limity

Najväčšie limity má Slovensko v odberoch vzoriek, myslí si epidemiologička Alexandra Bražinová z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, ktorá je od vypuknutia epidémie dennodenne v centre diania. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.

Hlavnou úlohou epidemiológov je aktuálne komunikácia s ľuďmi, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19, a zabezpečenie ich karantény. Ďalej zisťujú a vyhľadávajú úzke kontakty nakazeného a zabezpečujú aj ich karanténu. To zahŕňa aj zisťovanie kontaktov na pracovisku či karanténu pre pracovisko. Jeden pozitívny má priemerne 20 kontaktov, s ktorými je potrebné sa spojiť, zabezpečiť ich testovanie a karanténu. „Neviem, či si viete predstaviť objem tejto práce, ale môžem povedať, že pracujeme takmer nonstop,“ poznamenala Bražinová.

Epidemiológovia podľa anamnézy vyhodnocujú, kto by mal absolvovať odber vzorky na test na nový koronavírus. Ide o úzke kontakty nakazených, ale aj o volajúcich z infoliniek podľa poskytnutých informácií. Podľa epidemiologičky by bolo najlepšie dať otestovať každého, kto o to požiada. „Problém však nie je v samotných testoch, laboratóriá by stihli urobiť niekoľkonásobne viac testov ako doteraz. Limitujú nás odbery,“ upozornila. Jednou z možností je aj domáci odber posádkou na to určenou. Tá potrebuje kompletný celotelový ochranný výstroj, pričom ho môžu použiť len raz pri odbere v jednej domácnosti, následne odev putuje do nebezpečného odpadu. Za 24 hodín sú schopní urobiť najviac 30 odberov. V súčasnosti podľa nej fungujú domáce odbery v Bratislave len pre imobilných pacientov a situácia sa mení každý deň.

Epidemiologička poukázala aj na to, že na telefónnu linku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave volajú ľudia nepretržite. Za hodinu je možné vybaviť 20 – 30 telefonátov, okrem možnosti testovania na nový koronavírus sa ľudia najčastejšie pýtajú na výnimky z povinnej karantény. „Snažíme sa robiť všetko, čo je v našich silách a v našom dosahu, s vypätím všetkých síl, aby sme túto epidémiu udržali ako-tak pod kontrolou,“ dodala Bražinová. Zároveň však odkazuje, že to, ako sa celá situácia nakoniec skončí, je v konečnom dôsledku na každom človeku.

K dobrovoľníkom medikom z UK sa pridávajú aj kolegovia z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorí chcú pomôcť pri diagnostike vzoriek z Univerzitnej nemocnice Bratislava. Po dohode s nemocnicou bude spustená laboratórna diagnostika infekcie spôsobenej novým koronavírusom vo Vedeckom parku UK. Na infolinke v Martine a v martinskej nemocnici sa striedajú medici z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, ktorí koordinujú aj zahraničných študentov. Študenti farmácie podávajú pomocnú ruku v lekárňach pri výdaji a príprave liekov. Študenti UK plánujú aj psychologické a duchovné poradenstvo.