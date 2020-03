Premiér: Vláda teplomery nemá, obchody by sa mohli obrátiť na zamestnancov

Obchodníkom to ako jedno z riešení odporučil vo štvrtok na brífingu premiér Igor Matovič (OĽaNO) v reakcii na to, že obchod sa sťažuje na problémy so získaním teplomerov. Obchodníci by od budúceho týždňa mali povinne merať zákazníkom teplotu.

„Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá výhovorky. Myslím si, že ak by sa naozaj chcelo, aj teplomery sa zabezpečia. Každá druhá domácnosť má doma digitálny teplomer, ktorým by sa teplota dala merať. Možno sa stačí niekedy opýtať zamestnancov, či nie sú ochotní doniesť ich z domu,“ uviedol Matovič.

Premiér si podľa svojich slov uvedomuje, že obstaranie nedostatkových teplomerov predstavuje komplikáciu. „My ich však nemáme na sklade ani ich na úrade vlády nevyrábame. Keby sme ich vyrábali, tak ich veľmi radi rozdáme alebo predáme,“ podotkol.

V danej situácii podľa Matoviča „sa však treba zariadiť“. „Pretože je to v záujme ochrany verejného zdravia,“ dodal predseda vlády SR.

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), ktorá združuje spoločnosti obchodu (Billa, DM Drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, Terno a Tesco), považuje zabezpečenie niektorých povinností, ktoré vláda nariadila v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu, za ťažko realizovateľné.

„Čo sa týka nariadení ako povinné nosenie rúška, vyhradené hodiny pre seniorov či meranie teploty pri vstupe do predajne a dodržiavanie dvojmetrových vzdialeností v radoch, nemáme zatiaľ informácie o ich implementácii. Chceme však upozorniť, že z dôvodu nedostatku vhodných teplomerov na trhu je meranie teploty každého jedného zákazníka nevykonateľné,“ priblížil pre TASR Martin Krajčovič, predseda SAMO.

Samotné meranie teploty si podľa Krajčoviča v priemere vyžiada 25 až 30 osobohodín, ale v priemere sú obchody otvorené 12 hodín. „To znamená, že aj po zapojení viacerých pracovníkov by sa vytvárali veľké rady pred obchodmi, kde nie je v našich silách zabezpečiť poriadok a dodržiavanie odstupu,“ upozornil predseda SAMO.