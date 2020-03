Karanténne centrá vo Vysokých Tatrách sú plné, je v nich 194 Slovákov

Do hotela Granit v Tatranských Zruboch umiestnili do povinnej karantény 98 Slovákov, do zariadenia Kremenec v Tatranskej Lomnici 49. Do Centra účelových zariadení na Štrbskom Plese 47 ľudí. TASR o tom informovala Daniela Birková z kancelárie prednostu mesta.

Počas soboty zasadal krízový štáb mesta s cieľom informovať domácich obyvateľov. „Chápeme, že ľuďom treba pomôcť, ale myslím si, že sme o tom mali vedieť dopredu. Tak by sme mohli informovať našich obyvateľov, ako aj tých niekoľko ľudí, ktorí sa tu v Tatrách pohybujú v liečebných zariadeniach,“ zhodnotil primátor mesta Ján Mokoš. Podľa Birkovej sa informácie o karanténnych centrách dostali k ľudom rýchlo. Zamestnanci s mestskou políciou, poslanci či dobrovoľníci dali na bytové domy oznam o umiestnení Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia. Informácie sa dostali k obyvateľom aj prostredníctvom SMS správy a dostupné boli aj na webovej stránke.

Dodala, že zariadenia počas 24 hodín denne strážia vojaci a polícia. Obyvatelia v karanténe majú zakázané vychádzať zo zariadenia a rovnako sa do budovy nedostane nikto zvonku. Mali by absolvovať testy, ktoré určia ich ďalšie smerovanie. Ak sa u nich testovaním nepotvrdí nový koronavírus, tak budú umiestnení do povinnej domácej karantény. Predpokladá sa, že voľné miesta obsadia ďalšími Slovákmi vracajúcimi sa zo zahraničia. „Boli sme zaskočení, pretože nás nikto neinformoval. Odhliadnuc od toho musím apelovať na obyvateľov, aby boli pokojní a neobávali sa. V tejto situácii buďme zodpovední, chráňme seba aj ostatných a pomáhajme si,“ zdôraznil Mokoš.