Možno sa prejde od známkovania k slovnému hodnoteniu, pripustil minister školstva

Problém pri koncoročnej klasifikácii žiakov na školách môže byť aj v nedostatku známok. Nový minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) v tejto situácii pripustil, že možno sa po prvý raz prejde od známkovania k slovnému hodnoteniu. Iniciatíva To dá rozum si myslí, že by sa to malo uplatniť najmä v prvých ročníkoch základných škôl.

„Môže to byť omnoho pozitívnejšie pre určitú časť rodičov. Dúfam, že sa školy s tým vyrovnajú,“ povedal minister na margo aktuálnej situácie, ktorá je spôsobená šírením nového koronavírusu. Jedným z dôvodov prechodu z klasického hodnotenia žiakov na konci roka k slovnému môže byť aj nedostatok známok. „Myslím, že väčšina učiteľov si však nejako známky nazbiera, nejaké už aj má z februára a marca,“ poznamenal pre TASR Križo. Podľa neho by sa slovné hodnotenie mohlo tento rok zrealizovať. „Postačili by drobné úpravy, tak ako v prípade zrušenia maturít a testovania. Už teraz je však možné využiť štatút namiesto známky dať absolvoval. Stačí keď to schváli pedagogická rada v odôvodnených prípadoch,“ poznamenal. Takto by podľa neho väčšina žiakov mohla namiesto známok dostať absolvoval. „Určite to nie je ideálne, je to len zámena čísla za slovo,“ povedal.

Petra Fridrichová z iniciatívy To dá rozum pre TASR poznamenala, že v tejto oblasti vidia priestor najmä v úprave metodického pokynu pre klasifikáciu a hodnotenie žiakov v základných školách, v rámci ktorého by sa mohla zaviesť možnosť aj slovného hodnotenia na koncoročnom vysvedčení, prípadne kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia. „Učitelia by tak podľa dohody v rámci školy mohli všetky predmety hodnotiť slovne alebo vybrať niektoré predmety, v ktorých budú klasifikovať a v ostatných predmetoch dať slovné hodnotenie za predchádzajúce výsledky a aktivitu spojenú s plnením komplexných úloh počas prerušeného vyučovania,“ vysvetlila.

Iniciatíva To dá rozum v prípade žiakov prvých ročníkov základnej školy preferuje za týchto podmienok na koncoročnom vysvedčení hodnotiť žiakov len slovne. „Zároveň v tomto vidíme príležitosť pre zmenu hodnotenia od strohej známky ku komplexnejšiemu komunikácii učiteľa žiakovi toho, čo sú jeho silné a slabé stránky a ako by mal nasmerovať svoj budúci rozvoj,“ dodala. Križo sa obáva, že slovné hodnotenie, kde by učiteľ dal žiakovi širšiu spätnú väzbu, nemá v učiteľskej obci veľkú popularitu. „Som presvedčený, že má zmysel v budúcnosti postaviť to na báze dobrovoľnosti,“ uzavrel.