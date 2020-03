Osoby, ktoré do Nemecka priletia z krajín mimo EÚ, čaká 14-dňová karanténa

Informovali o tom médiá skupiny Funke s tým, že kabinet má o tom rozhodnúť vo štvrtok.

Doposiaľ sa podobné opatrenia týkali cestujúcich z takzvaných krízových štátov - Egypta, Južnej Kórey, Iránu, Talianska, Francúzska, Španielska a Spojených štátov. Tí museli pri prílete vyplniť formulár a uviesť v ňom miesto svojho pobytu. Vzhľadom na celosvetové šírenie koronavírusu však takéto rozdelenie podľa jednotlivých štátov stráca svoje opodstatnenie. Helge Braun, vedúci úradu kancelárky Angely Merkelovej, preto podľa informácií médií skupiny Funke požiadal ministrov vnútra a zdravotníctva, aby do 48 hodín, teda do štvrtka, pripravili „jednotné pravidlá“.

Spolková polícia v tejto súvislosti už ponúkla svoju pomoc. Ak by toto opatrenie vstúpilo do platnosti, jej príslušníci by na letiskách zbierali od cestujúcich vyplnené formuláre a informovali ich, že musia ísť do karantény. Či sa tieto opatrenia budú týkať aj osôb, ktoré sa do Nemecka dopravia vlakom alebo loďou, nie je známe.

Univerzita Johnsa Hopkinsa v stredu večer hlásila, že počet smrteľných obetí ochorenia COVID-19 sa v Nemecku zvýšil na 205 - za 24 hodín tak stúpol o takmer 50. Počet nakazených presiahol 37.000.