Či ste sa stretli s osobou s COVID-19, sa dá zistiť v aplikácii Mapy.cz

V Českej republike už viac ako 470.000 ľudí zdieľa svoju polohu v aplikácii Mapy.cz, ktorá dokáže zistiť, či sa dotyčný dostal do kontaktu s osobou nakazenou novým koronavírusom. Epidemiológovia však varujú, aby ľudia na túto informáciu nereagovali prehnane, napísal v stredu spravodajský portál ČT24.

Služba spoločnosti Seznam.cz slúži na spätné zistenie, či sa konkrétny človek v minulosti dlhšiu dobu pohyboval v blízkosti osoby s ochorením COVID-19. Manažér tímu Mapy.cz. Martin Jeřábek vysvetlil, že ak by testy u niekoho potvrdili koronavírus, mohol by dať súhlas na zdieľanie svojej polohovej histórie. „V tom okamihu je vaša história históriou pohybu infikovaného človeka – a všetkým ľuďom by prišla správa,“ povedal.

Ak aplikácia vyhodnotí zhodu polohy a času, dostane jej užívateľ upozornenie. Aplikácia bude pritom hlásiť len také situácie, keď bude človek s pozitívne testovanou osobou niekde v kontakte najmenej 15 minút. Ak okolo seba len prejdú, upozornenie nepríde.

Nenachádzajú sa v nej informácie, ktoré by dokázali identifikovať konkrétnych ľudí. „Dáta užívateľov nebudeme zdieľať žiadnej tretej strane. Sú to anonymizované súbory polohových dát a po skončení pandémie ich zmažeme,“ uviedla manažérka firmy Seznam.cz. Adéla Kapuciánová.