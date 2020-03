Video: Z Česka sa šíri chytľavý hit o rúškach

V súčasnosti jedna z najpopulárnejších českých skupín Mirai reagovala na súčasné dianie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a spolu s Nikol Štíbrovou nahrala duet Dej si roušku. Hit, ktorý vznikol za 29 hodín, nazbieral za štyri dni od vydania viac ako milión zhliadnutí. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.

„Rouška song“, ktorý pred niekoľkými dňami v rámci koronavírusovej osvety vydali Mirai s Nikol Štíbrovou, už druhý deň od vydania bolo možné počúvať z desiatok miestnych rozhlasov a rádií po celej Českej republike. Za jeho vznikom stojí kampaň na šitie rúšok, o ktorú sa zaslúžila partia okolo Miraia Navrátila a FM City Festu. Tá priniesla aj ďalší nápad o napísaní a rýchlom vydaní singla Dej si roušku, ktorý sa veľmi netradične nahrával na diaľku a vokály sa nakrúcali na telefón v stane zahádzanom vankúšmi. Improvizácia v prípade Štíbrovej a kapely Mirai nemala medze. Dôležitým faktom je, že pri vzniku piesne sa nikto s nikým nestretol a bola dodržaná karanténa.

Dej si roušku klip:

Na začiatku bola myšlienka pomoci v krízovom období. Mirai Navrátil spoločne s organizátormi FM City Festu hľadali cestu, ako najzmysluplnejšie prispieť a šíriť osvetu. „Najskôr sme dali dohromady sieť, cez ktorú sa začali masívne šiť a rozdávať rúška. Okrem toho sme tiež oblepili komplet celé mesto veľkými plagátmi s oznamom, že má zmysel rúško nosiť,“ približuje Mirai. „Počas troch dní sa ten trend úplne otočil, čo je neuveriteľné, a ja verím, že sme k tomu prispeli minimálne u nás. Tak prišiel aj nápad, že by sa ku kampani mohol napísať aj taký osvetový song, čo sa aj stalo,“ doplnil.

Nahranie piesne z dôvodu aktuálnej karanténnej situácie nebolo vôbec jednoduché. „Svoju vokálnu časť nahrávala Nikol Štíbrová v detskom stane svojho syna Matýska, zahádzaná vankúšmi. Tento bunker tak skvelo suploval štúdio a hneď ako sme zistili, že cez mikrofón slúchadiel sa dá nahrať prijateľný zvuk, nasledovali intenzívne vokálne konzultácie,“ približuje Mirai.

„Veci, ktoré vznikajú spontánne, rýchlo a prirodzene, bývajú jednoducho najlepšie. A tento song to zase potvrdil. Klobúk dole pred Miraiom. Jednak za to, že opäť zložil hitovku, tentoraz ešte s presahom takej dôležitej osvety okolo rúšok, a zároveň veril, že zvládnem nahrať svoju časť cez telefón v detskom stane, a že to dokonca bude použiteľné,“ komentuje Štíbrová celú akciu.

Už počas vzniku singla premýšľali Mirai a Nikol nad podobou klipu. Mirai oslovil celý rad svojich nielen hudobných priateľov, aby sa nakrútili s rúškom a pomohli tak šíriť osvetu. „Všetci hneď súhlasili a obratom poslali svoje video, za čo im ešte raz úprimne ďakujem,“ doplňuje Mirai.

Keď Mirai druhý deň od vzniku vypustil singel a video do sveta, ani mu nenapadlo, že pieseň sa stane inšpiráciou aj pre rad malých miest a obcí, ktoré ju začali hrať v miestnych rozhlasoch.

„Obracajú sa na nás starostovia obcí z rôznych kútov ČR, či môžu skladbu pustiť. Všetci majú naše absolútne dovolenie a sme šťastní, že aspoň táto malá vec prispela k rýchlejšej osvete,“ dodal.