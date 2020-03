Dostál: Podmienky sprístupnenia údajov od operátorov pre ÚVZ sa upravia

Na poskytnutie údajov bude musieť ÚVZ podľa Dostálových slov v zmysle pozmeňujúcich návrhov podať odôvodnenú písomnú žiadosť. Upozornil, že ÚVZ môže tieto údaje zbierať, spracúvať a uchovávať len počas trvania mimoriadnej situácie a maximálne do konca roka. „Neznamená to, že ich môže zbierať bez ohľadu na to, či trvá núdzová situácia,“ podotkol s tým, že zber je možný, len ak trvá mimoriadna situácia. Koniec roka v návrhu označil za poistku v prípade, že by sa mimoriadna situácia predĺžila aj za horizont kalendárneho roka, aby opatrenie automaticky nepokračovalo, ale aby bol potrebný opätovný súhlas parlamentu.

Okrem toho by sa mala v pôvodnom návrhu upraviť aj oblasť dražieb. Upravili by sa tiež podmienky neverejných zasadnutí súdov. Ak bude vylúčená verejnosť z pojednávania, bude povinné zabezpečiť a zverejniť zvukový záznam pojednávania. „Aby sa nestalo, že súdne konanie bude neverejné do tej miery, že sa verejnosť vôbec nedozvie o jeho priebehu,“ vysvetlil Dostál.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) s návrhmi súhlasila a ocenila diskusiu v ústavnoprávnom výbore. Údaje takto získané majú slúžiť na vytvorenie aplikácie, ktorá by pomohla chrániť občanov. Zúžil sa podľa jej slov priestor, ktorý licencia ÚVZ v súvislosti s údajmi dáva.

Súčasťou vládneho návrhu zákona je aj rozširovanie dôvodov na odvolanie predsedu Súdnej rady, poslanec Boris Susko (Smer-SD) v pléne kritizoval, že tento návrh nemá nič spoločné so situáciou s novým koronavírusom, nevidí dôvod to riešiť práve v tomto návrhu, v zrýchlenom režime a bez širšej diskusie s odbornou verejnosťou.

V dôvodovej správe návrhu sa podľa Suska píše, že získavanie údajov sa bude týkať len tých, ktorí sú potenciálnymi nositeľmi nákazy, Susko však tvrdí, že navrhovaná úprava sa týka všetkých občanov. „Nepotrebujeme vedieť, kto si s kým volá. Potrebujeme vedieť, kde konkrétna osoba, ktorá je držiteľom nejakého zariadenia, sa v danom čase nachádza,“ skonštatoval s tým, že nejde čisto o telefonickú komunikáciu. Návrh sa podľa neho týka aj prenosu elektronickou poštou či komunikácie na internete. Nevidí dôvod zhromažďovať takéto údaje, z ktorých sa podľa neho nedá zistiť lokalizácia človeka.