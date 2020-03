Vaský naďalej zverejňuje videá, prokuratúra zbiera podklady na ďalší postup

Obvinený z prečinu výtržníctva a istú dobu väzobne stíhaný Rudolf V. naďalej zverejňuje videá na internete napriek jednoznačnému a explicitnému zákazu Krajského súdu (KS) v Bratislave.

Bližšie informácie o procesnom postupe prokuratúra neavizovala vzhľadom na to, že by mohol byť ich účel zmarený. KP v Bratislave však pripomína, že sudca uložil obvineným Rudolfovi V. a Martinovi D. explicitný a jednoznačný zákaz uverejňovať príspevky vo forme obrazových, zvukových a obrazovozvukových diel, či sa na ich tvorbe akýmkoľvek spôsobom podieľať. „Z čoho je možné odvodiť aj nevyhnutnosť ďalšieho procesného postupu, pričom dozorujúci prokurátor bude, ako doposiaľ, postupovať striktne v súlade so zákonom,“ uviedol pre TASR Izakovič.

Krajský súd prepustil Rudolfa V. a Martina D. na slobodu koncom januára. Rudolf V. zverejnil odvtedy minimálne na svojom YouTube kanále tri videá, v ktorých sa sám objavil. Posledné video bolo zatiaľ zverejnené v utorok. Martin D. sa od rozhodnutia Rudolfa V. zverejňovať videá dištancoval na sociálnej sieti.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) oboch obvinil z opakujúceho sa pokračovacieho prečinu výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva a závažnejším spôsobom konania na viacerých osobách. Voči Martinovi D. bolo vznesené aj obvinenie ako voči samostatnému páchateľovi z prečinu podnecovania.

Obaja obvinení sa podľa vyšetrovateľa dopúšťali páchania takýchto skutkov verejne prostredníctvom internetu. NAKA oboch obvinených zadržala 13. decembra. Martin D. čelí tiež obvineniu zo spáchania daňového podvodu.