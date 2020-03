Pellegrini: Vyjadrenia o pomoci zo zahraničia môžu mať diplomatický dopad

Bývalý premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) upozornil, že niektoré vyjadrenia predstaviteľov novej vlády o zdravotníckom materiáli zo zahraničia v súvislosti s novým koronavírusom môžu mať diplomatickú odozvu. Rýchlotesty, ktoré sa doviezli z Číny, sa podľa neho dajú v istom štádiu ochorenia využiť.

„Mrzí ma postoj nového premiéra, ktorý každú tlačovku začína kritikou a urážaním,“ povedal Pellegrini s tým, že veľa vecí sa spravilo dobre aj za jeho vlády. „Kampaň sa skončila, my už sme v opozícii, my už vám nič neurobíme,“ podotkol s tým, že Matovič preto nemusí každú tlačovú konferenciu začínať kritikou. Dodal, že sa takto vymedzuje voči jeho tvrdeniam poslednýkrát a zdôraznil, že v aktuálnej situácii musí ísť politika bokom.

Podotkol tiež, že ak sa Matovičovi nepáči cena materiálu, ktorý sa podarilo zakúpiť, môže zmluvy zrušiť. Garantuje však, že firmy nájdu okamžite iných odberateľov pre tovar, ktorý Slovensko odmietne. Pripomenul, že respirátory FFP3, ktoré dorazili na Slovensko v noci, sa podarilo zaobstarať ešte jeho vláde.

Nové vedenie štátu požiadal, aby sa citlivo vyjadrovalo k dodávkam z niektorých krajín. Skonštatoval, že čínska vláda mala dobrý úmysel, keď na Slovensko poslala rýchlotesty. Pozrieť by sa na ne podľa Pellegriniho slov mala Matovičova vláda s odborníkmi a lekármi, pretože v určitom štádiu ochorenia COVID-19 sa dajú využiť aj tieto.

Exministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) doplnila, že rýchlotesty skúmali v laboratórnych podmienkach na úrade verejného zdravotníctva aj v Slovenskej akadémii vied (SAV) na príslušnom virologickom oddelení. „Od začiatku som hovorila, že zaberajú až pri určitej fáze ochorenia. (...) Počkala by som si na výsledky výskumu v SAV,“ poznamenala.

Pellegrini tiež kritizoval vládny návrh zákona, aby mal Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k dispozícii dáta od mobilných operátorov bez súhlasu dotknutých osôb. S návrhom by súhlasil, keby sa dal uplatniť len počas toho, ako bude vyhlásený núdzový stav pre celé Slovensko. „Len keď bude vyhlásený núdzový stav na celom území SR a len pre konkrétnych ľudí, u ktorých bola potvrdená nákaza, alebo sú v povinnej karanténe,“ priblížil. Je podľa neho otázne, či má ÚVZ na to kapacity, aké bezpečnostné previerky majú ľudia, ktorým sa informácie do rúk dostanú a či nebude možné ich zneužívať napríklad aj na zisťovanie pohybu novinárov a ich kontaktov.